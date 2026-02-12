El viento sopla del oeste con fuerza 6-7 y rachas de fuerza 8 en la primera mitad del día. Durante la madrugada se han registrado rachas muy intensas, de hasta 150 km/h en Matxitxako y 129 km/h en Jaizkibel, además de 119,2 km/h en Oiz y 94,9 km/h en Moreda. En zonas expuestas, especialmente en la costa y en áreas de montaña, las rachas podrían superar los 100-120 km/h, mientras que en zonas no expuestas se esperan registros por encima de los 80 km/h.

En Iparralde, donde el temporal está teniendo consecuencias especialmente crudas, se ha cancelado el servicio de trenes hasta las 15:00 horas en líneas como la que une Hendaia y Dax. En Hegoalde también se mantiene aviso amarillo por viento.

Además, entre las 00:00 y las 18:00 horas permanece activo el aviso amarillo por impacto en la costa, ya que el fuerte oleaje y el viento de componente oeste pueden provocar salpicaduras y rociones en paseos marítimos y malecones.

A partir de las 18:00 horas, la alerta naranja se rebajará a aviso amarillo hasta la medianoche. Las olas bajarán a entre 4 y 5 metros y tenderán a situarse en torno a los 3,5 metros al final del día. El viento perderá intensidad, girará a suroeste por la noche y quedará en fuerza 3 en las últimas horas.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en la costa y en zonas expuestas, ya que el viento puede provocar la caída de ramas, objetos y mobiliario urbano.