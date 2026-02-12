El temporal Nils deja olas de casi 8 metros y rachas de hasta 150 km/h en la costa
La borrasca Nils mantiene desde la medianoche la alerta naranja por riesgo para la navegación ante la previsión de olas que han alcanzado los 7,8 metros de altura durante la mañana.
El viento sopla del oeste con fuerza 6-7 y rachas de fuerza 8 en la primera mitad del día. Durante la madrugada se han registrado rachas muy intensas, de hasta 150 km/h en Matxitxako y 129 km/h en Jaizkibel, además de 119,2 km/h en Oiz y 94,9 km/h en Moreda. En zonas expuestas, especialmente en la costa y en áreas de montaña, las rachas podrían superar los 100-120 km/h, mientras que en zonas no expuestas se esperan registros por encima de los 80 km/h.
En Iparralde, donde el temporal está teniendo consecuencias especialmente crudas, se ha cancelado el servicio de trenes hasta las 15:00 horas en líneas como la que une Hendaia y Dax. En Hegoalde también se mantiene aviso amarillo por viento.
Además, entre las 00:00 y las 18:00 horas permanece activo el aviso amarillo por impacto en la costa, ya que el fuerte oleaje y el viento de componente oeste pueden provocar salpicaduras y rociones en paseos marítimos y malecones.
A partir de las 18:00 horas, la alerta naranja se rebajará a aviso amarillo hasta la medianoche. Las olas bajarán a entre 4 y 5 metros y tenderán a situarse en torno a los 3,5 metros al final del día. El viento perderá intensidad, girará a suroeste por la noche y quedará en fuerza 3 en las últimas horas.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en la costa y en zonas expuestas, ya que el viento puede provocar la caída de ramas, objetos y mobiliario urbano.
