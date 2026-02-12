Nils ekaitzak ia 8 metroko olatuak eta 150 km/h-ko haize boladak utzi ditu kostaldean
Abisua 18:00ak arte egongo da indarrean, nabigaziorako arriskuagatik eta kostaldeko inpaktuagatik. Haizeagatik ere abisuak mantentzen dira, batez ere kostaldean eta haizeguneetan.
Nils depresioa dela eta, alerta laranja dago indarrean. 7,8 metroko altuerako olatuak neurtu dira.
Haizeak mendebaldetik jotzen du, 6-7ko indarrarekin eta 8 kilometroko indarrarekin egunaren. Goizaldean oso bolada gogorrak izan dira: 150 km/h-koak Matxitxakon, 129 km/h-koak Jaizkibelen, 119,2 km/h-koak Oizen eta 94,9 km/h-koak Moredan. Haizeguneetan, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, 100-120 km/h-tik gorakoak izan daitezke haizeguneak ez diren lekuetan, 80 km/h-tik gorakoak.
Ipar Euskal Herrian, ondorio larriak izaten ari dira denboraleagatik, 15:00ak arte tren zerbitzua bertan behera utzi dute Hendaia eta Akize lotzen dituzten lineetan.
Gainera, 18:00etara arte abisu horia egongo da indarrean, kostaldean izango duen inpaktuagatik; izan ere, olatu handiek eta mendebaldeko haizeak zipriztinak eta marruskadurak eragin ditzakete itsas pasealekuetan eta malekoietan.
18:00etatik aurrera, alerta laranja abisu horira jaitsiko da gauerdira arte. Olatuak 4-5 metrora jaitsiko dira, eta egunaren amaieran 3,5 metro inguruan izango dira. Haizeak indarra galduko du, gauean hego-mendebaldera aldatuko da eta azken orduetan 3 metroko indarra izango du.
Agintariek kontu handiz ibiltzeko gomendatu dute, batez ere kostaldean eta haizeguneetan, haizeak adarrak, objektuak eta hiri-altzariak erortzea eragin baitezake.
Alerta laranja ostegunean, 7 metrorainoko olatuak eta 120 km/h-ko haize-boladak izango baitira
Alerta gauerditik 18:00ak arte egongo da indarrean nabigaziorako arriskuagatik, eta ondoren abisu horia ezarriko da, haizeagatik.
Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuengatik
Itsasoa zakar ibiliko dela jakinarazi du Segurtasun Sailak, eta ohartarazi du osteguneko 09:00ak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean.
Tenperaturak gora egingo du, baina euriak jarraituko du
Datozen egunetan tenperatura epelak izango dira otsail parterako, baina prezipitazioek bere horretan jarraituko dute eta haize zakarrak joko du astean zehar.
Bustitik eta epeletik igaroko da astea
Euri kontuak izango dira nagusi asteko egun guztietan, ostegunean kenduta. Hego haizea ibiliko da, eta horrek tenperatura maximoak igoaraziko ditu, batez ere asteartean eta asteazkenean. Termometroak 20 ºC-ra helduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ra, berriz, barnealdean.
121 kilometro orduko haize-boladak erregistratu dira Matxitxakon
Giro ezegonkorra eta olatu handiak, asteburuko protagonistak. Ipar Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute euriagatik, eta abisu hori ugari daude itsasaldeko arriskuagatik, haizeagatik eta elurteengatik Pirinioetan.
Haizea eta euria, asteburuko protagonistak
Abisua larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.
Abisu horia ezarri dute EAEko kostaldean, bost metrorainoko olatuak altxatu eta 100 km/h-ko haize-ufadak egingo dituelako
Abisua ostegun gauetik larunbatera arte egongo da indarrean; orduan, itsasgorarekin batera, baliteke bost metroko olatuak altxatzea.
Joseph ekaitzak Ingriden lekua hartu du eta 156 km/h-ko haize boladak izan dira
Abisu horian izan gara gauean eta oso bolada gogorrak eta euriteak izan dira goizaldean. Gipuzkoa da abisutik kanpo geratu den lurralde bakarra.
