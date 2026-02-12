EGURALDIA

Nils ekaitzak ia 8 metroko olatuak eta 150 km/h-ko haize boladak utzi ditu kostaldean

Abisua 18:00ak arte egongo da indarrean, nabigaziorako arriskuagatik eta kostaldeko inpaktuagatik. Haizeagatik ere abisuak mantentzen dira, batez ere kostaldean eta haizeguneetan.

HUELVA, 07/02/2026.- Una mujer se protege del viento y la lluvia este sábado en Huelva. El fuerte temporal de lluvia y nieve que afecta a España ha provocado el corte de 168 carreteras, más del 80 por ciento en la región de Andalucía (sur), donde las inundaciones han causado cuantiosos daños materiales en infraestructuras y explotaciones agropecuarias y han obligado a desalojar a 11.000 personas de varias localidades. EFE/Alberto Díaz

Haizeak ez du egunerokoa errazten. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Nils depresioa dela eta, alerta laranja dago indarrean. 7,8 metroko altuerako olatuak neurtu dira. 

Haizeak mendebaldetik jotzen du, 6-7ko indarrarekin eta 8 kilometroko indarrarekin egunaren. Goizaldean oso bolada gogorrak izan dira: 150 km/h-koak Matxitxakon, 129 km/h-koak Jaizkibelen, 119,2 km/h-koak Oizen eta 94,9 km/h-koak Moredan. Haizeguneetan, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, 100-120 km/h-tik gorakoak izan daitezke haizeguneak ez diren lekuetan, 80 km/h-tik gorakoak.

Ipar Euskal Herrian, ondorio larriak izaten ari dira denboraleagatik, 15:00ak arte tren zerbitzua bertan behera utzi dute Hendaia eta Akize lotzen dituzten lineetan.

Gainera, 18:00etara arte abisu horia egongo da indarrean, kostaldean izango duen inpaktuagatik; izan ere, olatu handiek eta mendebaldeko haizeak zipriztinak eta marruskadurak eragin ditzakete itsas pasealekuetan eta malekoietan.

18:00etatik aurrera, alerta laranja abisu horira jaitsiko da gauerdira arte. Olatuak 4-5 metrora jaitsiko dira, eta egunaren amaieran 3,5 metro inguruan izango dira. Haizeak indarra galduko du, gauean hego-mendebaldera aldatuko da eta azken orduetan 3 metroko indarra izango du.

Agintariek kontu handiz ibiltzeko gomendatu dute, batez ere kostaldean eta haizeguneetan, haizeak adarrak, objektuak eta hiri-altzariak erortzea eragin baitezake.

Eguraldia

