El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La lluvia y el descenso de temperaturas ponen fin al ambiente cálido

El tiempo revuelto e inestable se mantendrá al menos hasta el fin de semana.

A CORUÑA, 28/01/26.- Las olas rompen contra la playa del Orzán, en A Coruña, este miércoles donde la nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra. EFE/Cabalar
Imagen de San Sebastián durante una jornada lluviosa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euria bueltan da eta tenperaturek behera egingo dute
author image

EITB

Última actualización

El ambiente templado y cálido con el que había arrancado la semana llega a su fin este jueves. Las precipitaciones y la inestabilidad vuelven, y llegarán a prácticamente todas las comarcas de Euskal Herria, y se espera igualmente que las temperaturas bajen.

Este jueves ha comenzado con nubes y claros desde primera hora, así como con viento sur y sin lluvia. Según el pronóstico de Euskalmet, sin embargo, el viento pasará a soplar del norte o del noroeste durante las horas centrales del día, empezando por la costa. La nubosidad irá en aumento.

A partir de la tarde-noche el cielo estará muy nuboso o cubierto, y se producirán chubascos, que incluso podrían ir acompañados localmente de tormenta. Las temperaturas bajarán durante la segunda mitad del día, pero las máximas serán parecidas a las de días anteriores.

El viernes, mientras, será una jornada gris y lluviosa. Los chubascos serán generalizados y podrían ir acompañados de tormenta en ocasiones, según el pronóstico de Euskalmet. El viento soplará del norte y las temperaturas bajarán notablemente. Las máximas, en todo caso, se mantendrán en general por encima de los 10º C, y las temperaturas mínimas apenas cambiarán.

El sábado continuará el ambiente revuelto e inestable, aunque la lluvia será menos abundante. Por la tarde se pueden abrir algunos claros. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas serán más frescas. 

Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X