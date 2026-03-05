La lluvia y el descenso de temperaturas ponen fin al ambiente cálido

El ambiente templado y cálido con el que había arrancado la semana llega a su fin este jueves. Las precipitaciones y la inestabilidad vuelven, y llegarán a prácticamente todas las comarcas de Euskal Herria, y se espera igualmente que las temperaturas bajen.

Este jueves ha comenzado con nubes y claros desde primera hora, así como con viento sur y sin lluvia. Según el pronóstico de Euskalmet, sin embargo, el viento pasará a soplar del norte o del noroeste durante las horas centrales del día, empezando por la costa. La nubosidad irá en aumento.

A partir de la tarde-noche el cielo estará muy nuboso o cubierto, y se producirán chubascos, que incluso podrían ir acompañados localmente de tormenta. Las temperaturas bajarán durante la segunda mitad del día, pero las máximas serán parecidas a las de días anteriores.

El viernes, mientras, será una jornada gris y lluviosa. Los chubascos serán generalizados y podrían ir acompañados de tormenta en ocasiones, según el pronóstico de Euskalmet. El viento soplará del norte y las temperaturas bajarán notablemente. Las máximas, en todo caso, se mantendrán en general por encima de los 10º C, y las temperaturas mínimas apenas cambiarán.

El sábado continuará el ambiente revuelto e inestable, aunque la lluvia será menos abundante. Por la tarde se pueden abrir algunos claros. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas serán más frescas.