Euria bueltan da eta tenperaturek behera egingo dute
Aste hasieran izandako giro epel eta egonkorra amaituko da gaurtik aurrera. Euria eta ezegonkortasuna bueltan dira, eta Euskal Herriko ia eskualde guztietara iritsiko dira. Tenperaturek behera egingo dute.
Osteguna lehorretik eta epeletik hasiko da, eta hego haizea nagusi izango da. Eguerdi aldera haizeak iparraldera edo ipar-mendebaldera egingo du, lehendabizi kostaldean eta hodeiak ugarituko dira, Euskalmeten iragarpenaren arabera.
Arratsaldean eta gauean zerua lainotuta egongo da eta zaparradak izango dira; trumoiak ere egon litezke. Arratsaldetik tenperaturek behera egingo duten arren, maximoek berdintsu jarraituko dute eta jaitsiera batez ere kostaldean sumatuko da.
Ostiralean giro motela eta bustia izango da. Euskalmeten arabera, zaparradak edonon eta edonoiz izango dira. Ezegonkortasuna nagusi izango da, eta baliteke oraindik trumoiak izatea.
Iparraldeko haizea nagusituko da, bizi-bizi zenbait momentutan. Tenperaturek behera egingo dute. Beroenak 10 eta 15 ºC artekoak izango dira, baina minimoetan ez da aldaketa handirik espero.
Larunbatean eguraldi aldakorra eta nahasia izango da, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo badu ere, zaparradak denera iritsiko dira eta edozein momentutan bustiko du. Arratsaldean hodei geruza saretu egingo da. Tenperatura maximoak apur bat igoko dira, baina egunsentia freskoagoa izango da.
Eguzkia nagusi asteazkenera arte; ostegunean, euria eta tenperaturek behera
Tenperaturak sasoi honetarako batezbestekoaren gainetik izango dira; kostaldean maximoak 20 ºC-ra irits daitezke.
Astelehenetik asteazkenera, eguzkitsu eta epel joango da astea, eta ostegunetik aurrera, euritsu eta fresko
Udaberri giroa nagusituko da martxoko lehen egunetan, eta termometroa 16-20 ºC-ra helduko da. Aste bukaera hurbildu ahala, ezegonkortzera egingo du aroak, eta hala jarraituko du egun batzuetan, joeraren arabera.
Tenperaturak behera eta euria larunbatean, eguzkia eta hego haizea igandean
Larunbatean euria egingo du, baina egunak aurrera egin ahala atertzera egingo du. Igandeari begira, giro eguzkitsu eta epela nagusituko da.
Euria eta tenperatura freskoagoak izango dira asteburu hasieran
Ostiral eguerdian haizeak ipar-mendebaldetik joko du, hodeiak sartuko dira eta tenperaturak behera egingo du. Larunbat goibela izango da, eta iluntze partean atertzetzera egingo du. Igandean aroa eguzkitsua izango da eta tenperatura igoko da.
Arnaitz Fernandez: "Hotz errekorrak gero eta urriagoak dira, eta bero errekorrak, aldiz, gero eta ohikoagoak eta gogorragoak"
EITBko meteorologoaren arabera, "egoera planetako joera orokorraren ildokoa da". "Egia da Euskal Herrian sarritan izaten ditugula bat-bateko eguraldi aldaketak; baina gero eta beroaldi latz gehiago dago, muturreko hotz boladekin alderatuta", gehitu du Arnaitz Fernandezek.
Aurreratu zaigu udaberria Euskal Herrian, eta 24 gradu arteko tenperaturak izango ditugu
Hego haizea nagusituko da, batez ere kantauri isurialdean, eta igoera termikoa erraztuko du.
Giro eguzkitsua eta egonkorra aste osorako
Udaberri beteko giroa izango da Euskal Herrian datozen egunetan, 20 ºC-ak harrapatu eta pasa eta ere egingo dira egunotan eta zeruan eguzkia izango da jaun eta jabe.
Giro eguzkitsu eta egonkorra izango da asteburuan, euria atzean utzita
Haizeak indarra galduko du eta eguneko tenperatura maximoek gora egingo dute, baina baliteke Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egitea.
137 km/h-ko ufadak neurtu dituzte Matxitxakon eta 4,8 metroko olatuak Pasaian
'Pedro' ekaitzak gogor jo du Euskal Herria, bolada gogorrak dabiltza haizeguneetan. Mendebaldeko haizea gogor jotzen ari da kostaldean eta ufada zakarrak neurtu dituzte.