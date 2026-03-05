Eguraldia

Euria bueltan da eta tenperaturek behera egingo dute

Giro nahasi eta ezegonkorra gutxienez asteburura arte mantenduko da.
Donostia, egun euritsu batean. Argazkia: EFE
Aste hasieran izandako giro epel eta egonkorra amaituko da gaurtik aurrera. Euria eta ezegonkortasuna bueltan dira, eta Euskal Herriko ia eskualde guztietara iritsiko dira. Tenperaturek behera egingo dute.

Osteguna lehorretik eta epeletik hasiko da, eta hego haizea nagusi izango da. Eguerdi aldera haizeak iparraldera edo ipar-mendebaldera egingo du, lehendabizi kostaldean eta hodeiak ugarituko dira, Euskalmeten iragarpenaren arabera.

Arratsaldean eta gauean zerua lainotuta egongo da eta zaparradak izango dira; trumoiak ere egon litezke. Arratsaldetik tenperaturek behera egingo duten arren, maximoek berdintsu jarraituko dute eta jaitsiera batez ere kostaldean sumatuko da.

Ostiralean giro motela eta bustia izango da. Euskalmeten arabera, zaparradak edonon eta edonoiz izango dira. Ezegonkortasuna nagusi izango da, eta baliteke oraindik trumoiak izatea.

Iparraldeko haizea nagusituko da, bizi-bizi zenbait momentutan. Tenperaturek behera egingo dute. Beroenak 10 eta 15 ºC artekoak izango dira, baina minimoetan ez da aldaketa handirik espero.

Larunbatean eguraldi aldakorra eta nahasia izango da, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo badu ere, zaparradak denera iritsiko dira eta edozein momentutan bustiko du. Arratsaldean hodei geruza saretu egingo da. Tenperatura maximoak apur bat igoko dira, baina egunsentia freskoagoa izango da. 

Eguraldia

