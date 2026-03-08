Nunca llueve a gusto de todos, pero parece que esta semana el tiempo complacerá a unos y otros. El comienzo y fin de semana será propicio para quienes aún no tienen intención de despedir el invierno, mientras que el jueves y viernes el sol brillará para los amantes del "buen tiempo".

El lunes el día comenzará soleado, aunque al mediodía entrará un frente que traerá nubosidad y precipitaciones por la tarde. Las temperaturas será algo más cálida que en la jornada del domingo, con máximas que rondarán los 13-16 grados .

El martes será el día más frío de la semana. Se espera para entonces un día gris, con chubascos y ambiente fresco.

El miércoles los termómetros volverán a subir, superando los 15 grados, pero el sol brillará por su ausencia, e incluso habrá posibilidad de que llueva.

Tanto el jueves como viernes predominará el ambiente primaveral. Entrará un anticicón, el cual estabilizará el tiempo. Los cielos permanecerán despejados y las temperaturas rondarán los 17-20 grados.

Sin embargo, el "buen tiempo" no durará mucho, ya que para el sábado y domingo anuncian de nuevo ambiente y temperaturas invernales.