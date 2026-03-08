El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ambiente revuelto y variable para esta semana

De lunes a miércoles lloverá de forma intermitente, mientras que el jueves y el viernes serán días soleados y con temperaturas agradables. El fin de semana volverá a empeorar el tiempo, con lluvia, frío y ambiente invernal en general. 

Foru
Foto: Jon Urrengoetxea
Euskaraz irakurri: Aldakor eta nahasi dator astea
author image

EITB

Última actualización

Nunca llueve a gusto de todos, pero parece que esta semana el tiempo complacerá a unos y otros. El comienzo y fin de semana será propicio para quienes aún no tienen intención de despedir el invierno, mientras que el jueves y viernes el sol brillará para los amantes del "buen tiempo".

El lunes el día comenzará soleado, aunque al mediodía entrará un frente que traerá nubosidad y precipitaciones por la tarde. Las temperaturas será algo más cálida que en la jornada del domingo, con máximas que rondarán los 13-16 grados .

El martes será el día más frío de la semana. Se espera para entonces un día gris, con chubascos y ambiente fresco. 

El miércoles los termómetros volverán a subir, superando los 15 grados, pero el sol brillará por su ausencia, e incluso habrá posibilidad de que llueva.

Tanto el jueves como viernes predominará el ambiente primaveral. Entrará un anticicón, el cual estabilizará el tiempo. Los cielos permanecerán despejados y las temperaturas rondarán los 17-20 grados. 

Sin embargo, el "buen tiempo" no durará mucho, ya que para el sábado y domingo anuncian de nuevo ambiente y temperaturas invernales.

Iparralde Gipuzkoa Bizkaia Eguraldia Araba-Álava Navarra

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X