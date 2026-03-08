Aldakor eta nahasi dator astea
Astelehenetik asteazkenera euria egingo du tarteka. Ostegun eta ostiralean, berriz, eguzkia eta tenperatura goxoak izango dira nagusi. Asteburuan okertzera egingo du berriro, negu giroa itzuliko baita.
Ororen gogara egitea da gauza nekea. Badirudi, ordea, eguraldiari dagokionez, aukera zabalekin datorrela astea. Eguzkitsu hasiko da astelehena Euskal Herrian, eguerdirako aldaketa espero bada ere. Fronte batek lainotu egingo du zerua, eta arratsaldean euria egingo du. Tenperaturak igandekoak baino apur bat beroagoak izango dira, maximoak 13-16 gradu bueltan egongo baitira.
Asteartea, berriz, asteko egunik hotzena izango da. Makur etorriko da asteko bigarren eguna: hodeitsu, zaparradekin eta fresko. Tarteka egingo du euria, baina giro bustia eta iluna iragarri dute ia egun osorako.
Asteazkenean, gora egingo dute berriro termometroek. 15 gradutik gora egongo dira denean. Eguzki-printzak, ordea, nekez iritsiko dira gurera. Are gehiago, euria egiteko aukera ere izango da.
Osteguna eta ostirala izango dira udaberri gosez daudenentzat asteko egun atseginenak. Antizikloia helduta, aroa egonkortu egingo da. Zeruak garbi ikusiko ditugu, eguzkia gailen dela eta tenperatura atseginekin (17-20 gradu).
Neguan gaudela gogoratzeko, euria eta hotza ekarriko dizkigu atzera asteburuak.
