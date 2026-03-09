Todo parece que esta semana se alternarán días de nubes y claros otros más nubosos y posibilidad de precipitaciones.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy una jornada con nubes y claros por la mañana, con bancos de niebla en el interior. El viento de componente sur elevará las temperaturas, dejando máximas que rondarán los 15-17 grados en la vertiente cantábrica y máximas por debajo de los 15 grados en el interior. Durante las horas centrales el viento girará al noroeste en el litoral y las nubes irán en aumento. La lluvia llegará por el oeste durante la tarde y se irá generalizando con el paso de las horas.

A primeras horas del martes el cielo estará cubierto, con chubascos ocasionales. A partir de la mañana se abrirán claros y la lluvia será menos probable. En el interior predominará el viento del norte y las temperaturas diurnas tenderán a bajar, manteniéndose sin muchos cambios en el Valle del Ebro. En la costa el viento soplará del oeste.

El miércoles la llegada de un frente dejará algo de lluvia. Las nubes irán en aumento con el paso de las horas y por la tarde los cielos quedarán cubiertos y se producirán chubascos. El viento comenzará del suroeste, pero en torno al mediodía girará a noroeste. Además, las temperaturas máximas subirán ligeramente.

Tanto el jueves como viernes predominará el ambiente primaveral. Entrará un anticiclón, el cual estabilizará el tiempo. Los cielos permanecerán despejados y las temperaturas rondarán los 17-20 grados.

Las previsiones de cara al próximo fin de semana anuncian de nuevo ambiente y temperaturas invernales para el sábado y el domingo.



