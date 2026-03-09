EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hodeiak eta ostarteak eta euria tartekatuko dira astearen hasieran

Arratsaldetik aurrera hodeiak ugaritu eta euria egingo du. Asteartean, orduek aurrera egin ahala, hodeiak gutxitu eta ostarteak irekiko dira, eta arratsaldean zaparradak botatzeko arriskua txikiagoa izango da.

nubes-y-claros-alberto-zorrilla
Hodeiak eta ostarteak. Artxiboko argazkia: Alberto Zorrilla
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eguraldi kontuetan denetarik izango da aste honetan: hodeiak, ostarteak eta euria. 

Gaur goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta behe hodeiak sortu dira Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan. Hego-ekialdeko haizeak tenperatura maximoak igoaraziko ditu eta 15-17 graduren bueltan geldituko dira ipar isurialdean eta 15etik behera, berriz, barnealdean. Arratsaldean haizeak mendebal/ipar-mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldean mendebaldetik fronte bat sartuko da eta pixkanaka-pixkanaka euria denera zabalduko da. 

Asteartean hodeitza aldakorra izango da eta bustitzeko probabilitatea txikia izango da. Goizaldean eta goizean goiz hodei dezente izango dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere barnealdeko zenbait tokitan. Orduek aurrera egin ahala hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean zaparradak egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Tenperatura maximoak zertxobait jaitsiko dira, eta haizea mendebaletik iparraldera aldatuko da eguerdian.

Asteazkenean fronte bat igaroko da eta euri pixka bat egingo du. Orduek aurrera egin ahala hodeiak ugarituz joango dira, eta arratsaldean, bereziki, zerua estalita egongo da eta euria egingo du. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da egunaren hasieran, baina eguerdi aldera ipar-mendebaldera egingo du. Halaber, tenperatura maximoak apur bat igoko dira.

Ostegun eta ostiraletan udaberriko giroa nagusituko da. Antizikloi bat sartu eta eguraldia egonkortu egingo da. Zerua oskarbi geratuko da eta tenperatura maximoak 17-20 graduren bueltan kokatuko dira. 

Asteburuan atzera hotza eta euria egingo du. 

 

Kontsulta ezazu eguraldiaren iragarpena, eta bidali zure argazkiak eta bideoak.

Iparralde Gipuzkoa Bizkaia Eguneko Titularrak Eguraldia Araba Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X