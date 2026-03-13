El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
El tiempo estable de las últimas horas dará paso a un cambio notable a partir de esta tarde. Después de varios días con temperaturas suaves y sensación casi primaveral, la entrada de viento del noroeste provocará lluvias y una bajada clara de los termómetros que marcará el tiempo del fin de semana.
Durante la primera mitad de este viernes el ambiente será todavía templado, con nubes y claros y viento del suroeste. Las temperaturas máximas rondarán los 19 grados en Bilbao, 18 en Donostia-San Sebastián e Iruñea-Pamplona y 16 en Vitoria-Gasteiz, mientras que las mínimas han sido de 8 grados en Bilbao, 6 en Donostia-San Sebastián, 4 en Vitoria-Gasteiz y 3 en Iruñea-Pamplona.
A partir de la tarde el panorama cambiará, cuando el viento gire a noroeste y sople con más intensidad. Con ese giro llegarán los primeros chubascos, inicialmente en la vertiente cantábrica, aunque durante la noche se extenderán al conjunto del territorio, al tiempo que comenzarán a descender las temperaturas.
El sábado el ambiente será plenamente invernal. El viento del noroeste dominará durante toda la jornada y traerá lluvia frecuente, descenso acusado de las temperaturas y posibilidad de tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo. Las temperaturas se moverán entre los 6 y 12 grados en Bilbao, 5 y 11 en Donostia-San Sebastián, 2 y 9 en Iruñea-Pamplona y entre 2 y 8 grados en Vitoria-Gasteiz, con la cota de nieve en torno a los 1000 metros.
El domingo se espera una jornada algo más tranquila, aunque seguirá el ambiente frío, húmedo y nuboso, con viento flojo del noroeste y posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en la vertiente cantábrica. En zonas de montaña y en puntos de Álava podrían registrarse heladas débiles.
De cara al lunes, el cielo continuará muy nuboso y con probabilidad de lluvia, aunque las precipitaciones tenderán a remitir por la tarde. El viento soplará flojo a moderado del noroeste y girará a variable y más débil al final del día, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso.
