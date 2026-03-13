Eguraldi aldaketa arratsaldean: euria eta hotza datoz astebururako
Goiza argitsua eta epela izango da, baina aldaketa dator arratsalderako: ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, eta euria, tenperaturen jaitsiera eta neguko giroa ekarriko ditu astebururako.
Azken orduetako eguraldi egonkorraren ostean, aldaketa nabarmena izango da arratsaldetik aurrera. Zenbait egunetan tenperatura epelak eta ia udaberriko sentsazioa izan ondoren, ipar-mendebaldeko haizearen sarrerak euria eta termometroen jaitsiera eragingo ditu.
Tenperatura maximoak 19 gradu ingurukoak izango dira Bilbon, 18 gradukoak Donostian eta Iruñean, eta 16koak Gasteizen; minimoak, berriz, 8 gradukoak izan dira Bilbon, 6 gradukoak Donostian, 4 gradukoak Gasteizen eta 3 gradukoak Iruñean.
Arratsaldetik aurrera panorama aldatuko da: orduan haizeak ipar-mendebaldera joko du eta indar handiagoz joko du. Bira horrekin lehenengo zaparradak iritsiko dira, hasieran kantauriar isurialdean, baina gauean lurralde osora zabalduko dira, eta tenperaturak jaitsiko dira.
Larunbatean neguko giroa izango da nagusi. Ipar-mendebaldeko haizea izango da egun osoan zehar, eta euria, tenperaturak nabarmen jaitsiko dira eta ekaitzak izango dira. Baliteke txingorra ere egitea. Tenperaturak 6 eta 12 gradu artean izango dira Bilbon, 5 eta 11 gradu artean Donostian, 2 eta 9 gradu artean Iruñean eta 2 eta 8 gradu artean Gasteizen.
Igandean giro lasaixeagoa espero da, baina giro hotz, heze eta hodeitsuarekin jarraituko du, ipar-mendebaldeko haize ahularekin eta euri txikia egiteko aukerarekin, batez ere kantauri isurialdean.
Astelehenari begira, zeruak oso hodeitsu jarraituko du eta euria egiteko aukera izango da, baina arratsaldean prezipitazioak gutxitzen joango dira. Ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da eta egunaren amaieran aldakor eta ahulago ibiliko da, tenperaturak apur bat gora egingo duen bitartean.
