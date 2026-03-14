La nieve vuelve a Euskal Herria en el umbral de la primavera
A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.
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El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
Tras una mañana todavía luminosa y templada, el cambio llegará esta tarde con la entrada de viento del noroeste, que traerá lluvia, descenso de las temperaturas y un ambiente invernal durante el fin de semana.
Últimos rayos de sol antes de la lluvia, llega un fin de semana invernal
Aunque hoy y mañana por la mañana el tiempo será luminoso, con la tarde del viernes y el giro del viento de sur a noroeste, llegará el cambio, la lluvia y el frío.
Alternancia de nubes y claros y lluvia para comenzar la semana
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y se producirán chubascos. El martes con el paso de las horas las nubes irán a menos y se abrirán claros, y ya por la tarde el riesgo de chubascos será menor.
Ambiente revuelto y variable para esta semana
De lunes a miércoles lloverá de forma intermitente, mientras que el jueves y el viernes serán días soleados y con temperaturas agradables. El fin de semana volverá a empeorar el tiempo, con lluvia, frío y ambiente invernal en general.
Aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa por lluvias persistentes
Este aviso amarillo se mantendrá activado durante toda la jornada, ante la previsión de que se puedan acumular más de 60 litros/m2. Se esperan chubascos moderados, persistentes y muy abundantes. Además, la nubosidad será abundante y la lluvia será generalizada.
La lluvia y el descenso de temperaturas ponen fin al ambiente cálido
El tiempo revuelto e inestable se mantendrá al menos hasta el fin de semana.
El ambiente soleado se mantendrá hasta el miércoles; el jueves vuelve la lluvia y bajan las temperaturas
Las temperaturas se situarán en valores templados para la época del año, con máximas de hasta 20 ºC en la costa.
Semana partida en dos: de lunes a miércoles, soleada y templada, y a partir del jueves, lluviosa y fresca
El ambiente primaveral predominará durante los cuatro primeros días de marzo y las máximas rondarán los 16-20 ºC. Se esperan cambios conforme avance la semana, con lluvia y descenso de temperaturas.
Lluvia y bajada de temperaturas el sábado, y sol y viento sur para el domingo
El sábado se prevé gris y con precipitaciones que irán remitiendo por la tarde-noche. El domingo volveremos a ver el sol y subirá el mercurio.