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La nieve vuelve a Euskal Herria en el umbral de la primavera

eguraldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elurra Euskal Herrira itzuli da udaberriaren atarian
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EITB

Última actualización

A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.

Nieve Eguraldia

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