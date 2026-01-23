La Policía Nacional investiga nuevas filtraciones de datos personales y sensibles de políticos españoles, entre los que se encuentran el lehendakari, Imanol Pradales o la presidenta de Navarra María Chivite.

Fuentes policiales han indicado que agentes especialistas en ciberdelincuencia adscritos a la Comisaría General de Información han abierto una investigación sobre estas filtraciones de datos hechas públicas en las últimas horas por los propios 'hackers' en redes sociales y foros privados.

Las fuentes consultadas apuntan que lo más probable es que estos datos hayan sido hackeados hace tiempo y que periódicamente son compartidos y difundidos en sus redes aprovechando el escenario actual, en este caso ligado a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Cordoba).

Así, bajo el alias Vindex, un 'hacker' ha difundido en dos fases información de carácter personal del ministro Puente y otros altos cargos de Transportes como el secretario de Estado José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el responsable de de Adif y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña.

En paralelo a esta filtración, otro 'hacker', bajo el sobrenombre de Eurogosth, ha difundido también DNI, direcciones o teléfonos de responsables autonómicos como el lehendakari Imanol Pradales o la presidenta de Navarra María Chivite. También ha publicado información de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; el de Aragón, Jorge Azcón; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; del presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; o de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola.

Las fuentes policiales consultadas indican que es frecuente que entre estos 'hackers', la mayoría muy jóvenes, se publiquen estas bases de datos pirateadas en canales de Telegram.