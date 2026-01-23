Hackeatzea
Pradales, Chivite eta beste erkidego batzuetako presidenteen datu pertsonalen filtrazioa ikertzen ari dira

Eurogosth izeneko hackerrak agintari autonomikoen NANa, helbideak edo telefonoak zabaldu ditu, eta Vindex ezizeneko hackerrak, berriz, Puente ministroaren eta Garraioetako beste goi-kargudun batzuen informazio pertsonala zabaldu du bi fasetan.

Hainbat agintari autonomikoren datuak argitaratu dira.
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Polizia hainbat agintari politikoren datu pertsonalen filtrazio berriak ikertzen ari da. Besteak beste, Imanol Pradales lehendakariaren eta Maria Chivite Nafarroako presidentearen datuak eman dira ezagutzera.

Polizia-iturriek jakitera eman dutenez, Informazio Nagusiko Komisaria ari da filtrazioa ikertzen. Ziberdelinkuentzian adituak diren agenteek ikerketa abiatu dute azken orduetan sare sozialetan eta foro pribatuetan argitaratutako datuen inguruan.

Kontsultatutako iturrien arabera, litekeena da datu horiek aspaldi hackeatu izana eta aldian-aldian beren sareetan partekatzea eta zabaltzea. Orain, Adamuzeko (Cordoba) trenbide-tragedia baliatuz, argitaratu dituzte datuak.

Vindex ezizenarekin, 'hacker' batek bi fasetan zabaldu du Puente ministroaren eta Garraioetako beste goi-kargudun batzuen informazio pertsonala. Horien artean daude Jose Antonio Santano Clavero Estatu idazkaria, Alvaro Fernandez Heredia Renfeko presidentea eta Luis Pedro Marco de la Peña Adif eta Adif-Alta Velocidad enpresako arduraduna.

Filtrazio honekin batera, beste 'hacker' batek, Eurogosth ezizenarekin, Imanol Pradales lehendakariaren edo Maria Chivite Nafarroako presidentearen NANa, helbideak edo telefonoak ere zabaldu ditu. Isabel Diaz Ayuso Madrilgo eskualdeko presidentearen, Juan Manuel Moreno Bonilla Andaluziako presidentearen, Jorge Azcon Aragoiko presidentearen, Alfonso Fernandez Mañueco Gaztela eta Leongo presidentearen, Juan Francisco Perez Llorca Valentziako Erkidegoko presidentearen eta María Guardiola Extremadurako jarduneko presidentearen informazioa ere argitaratu da.

Kontsultatutako polizia-iturrien arabera, ohikoa da hacker horien artean, gehienak oso gazteak, pirateatutako datuak Telegrameko kanaletan argitaratzea.

Imanol Pradales María Chivite Teknologia

