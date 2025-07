Matute: "EH Bildu impedirá por instinto de supervivencia como pueblo la llegada del PP al poder"

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso para hablar de corrupción, hoy el diputado de EH Bildu Oscar Matute ha dicho que, "mientras no se demuestre lo contrario", tiene que "creer" en la honradez de Sánchez, y ha añadido que no tiene "ningún dato", ni cree que "nadie haya puesto encima de la mesa ningún dato para no creer en su honestidad". Otra cosa, ha precisado, es "el grado de coincidencia en las ideas que podamos tener unos y otros, pero creo en su honestidad como en la de cualquier otra persona".

Al igual que expresó ayer la diputada de la coalición soberanista Mertxe Aizpurua en el pleno, ven "insuficientes" las medidas anunciadas por Sánchez pero "no intentarán hundir" al Gobierno.

En declaraciones en Radio Euskadi, Matute , ha asegurado que a su partido "no le queda otra" que, "por un instinto supervivencia como pueblo", impedir la llegada del PP al poder con una política que raya con "el totalitarismo autoritario y reaccionario". En su opinión, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, "perdió una oportunidad" para "haber evidenciado las carencias del Partido Socialista y habérselo puesto difícil para continuar".

En cuanto a la línea roja para dejar de apoyar al Gobierno actual, ha considerado "evidente que una financiación irregular de una estructura política es algo que no se puede entender, comprender, ni compatibilizar con una colaboración"