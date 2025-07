"No le hemos pedido la dimisión claramente porque nosotros no le podemos pedir la dimisión. La dimisión se la tendríamos que pedir al propio Carlos Mazón. Lo que sí le hemos pedido, o le hemos informado, es que muchos de nuestros asociados piensan que él debería cesar a Carlos Mazón, pero su respuesta ha sido que él no puede cesarle y que, además, no lo ve así", ha subrayado en declaraciones a la prensa.

Siempre según su relato, Feijóo sí "ha reconocido que, en este desastre, la Generalitat no ha estado acertada". "Pero él insiste en que no sólo la Generalitat, sino también el Gobierno", ha añadido, antes de abundar en que el líder del PP ha insistido en que Pedro Sánchez no cumplió el acuerdo que habría alcanzado con Mazón de que el Gobierno español pondría a disposición de la Generalitat todos los medios que necesitara.