Puigdemont, a un año de su retorno y huida: "si me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es hacer lo contrario"

El expresidente de la Generalitat regresó de incógnito a Cataluña el 8 de agosto de 2024, para volvera a huir tras un breve discurso. Un año después, publica en redes su reflexión al respecto.
Carles Puigdemont, en una intervención en Perpignan. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Puigdemont, itzuli eta ihes egin zuenetik urtebetera: "Giltzapetuta eta gaitasungabetuta nahi banaute, nire betebeharra kontrakoa egitea da"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes que pronto se cumplirán ocho años desde que está "en el exilio, mal que les pese a algunos", y ha añadido: "si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario".

Así lo ha expuesto el expresidente de la Generalitat en un mensaje en la red social X, justo en el día en que se cumple un año de su fugaz retorno a Cataluña.

El 8 de agosto de 2024, coincidiendo con el debate de investidura de Salvador Illa en el Parlament, Puigdemont regresó de incógnito, con una orden de detención contra él pese a estar ya la ley de amnistía en vigor, e irrumpió en un acto de bienvenida junto al Arco de Triunfo de Barcelona, pero tras un breve discurso volvió a huir, sin que los Mossos d'Esquadra lograran detenerlo.

En su mensaje, Puigdemont explica las razones que le llevaron a ejecutar aquella operación y carga contra la "normalidad" que reivindica el Govern de Salvador Illa.

"Si la propaganda y los propagandistas no pierden ocasión para predicar el evangelio de la mentira más bonita de la 'normalidad', nuestro deber es desenmascararlos siempre que tengamos ocasión. Mantener la posición no siempre es cómodo ni agradable. Pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca, por más enfadados, decepcionados o desanimados que estemos", añade.

Cataluña Junts per Catalunya Política

