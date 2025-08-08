Katalunia
Puigdemont, itzulera eta ihesalditik urtebetera: "giltzapetuta eta gaitasungabetuta nahi banaute, nire betebeharra kontrakoa egitea da"

Generalitateko presidente ohia 2024ko abuztuaren 8an itzuli zen Kataluniara, hitzaldi labur baten ostean berriro ihes egiteko. Urtea bete den honetan, hausnarketa argitaratu du sare sozialetan.

Carles Puigdemont, Perpignanen egindako hitzaldi batean. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Carles Puigdemont Juntseko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, laster zortzi urte beteko dira "erbestean" dagoenetik, "batzuek hala nahi ez badute ere", eta gaineratu du: "haiek giltzapetuta eta gaitasungabetuta nahi banaute, nire betebeharra kontrakoa egiten saiatzea da".

Hala adierazi du Generalitateko presidente ohiak X sare sozialean, Kataluniara itzuli zenetik urtea bete den egunean.

2024ko abuztuaren 8an, Kataluniako Parlamentuan Salvador Illaren inbestidura-eztabaidarekin bat eginez, Puigdemont ezkutuan itzuli zen, bere aurkako atxilotze agindu batekin, nahiz eta amnistia legea indarrean egon, eta ongietorri ekitaldi batean sartu zen, Bartzelonako Garaipen Arkuaren ondoan. Hitzaldi labur baten ondoren berriro ihes egin zuen, Esquadra Mossoek atxilotu gabe.

18:00 - 20:00

Bere mezuan, Puigdemontek Salvador Illaren Gobernuak aldarrikatzen duen "normaltasunaren" aurkako operazio hura egitera bultzatu zuten arrazoiak azaldu ditu.

"Propagandak eta propagandistek 'normaltasunaren' gezurrik politenaren ebanjelioa predikatzeko aukerarik galtzen ez badute, aukera dugun guztietan mozorroa kentzea da gure eginbeharra. Posizioa mantentzea ez da beti erosoa, ezta atsegina ere. Baina funtsezko jarrera da, eta ez genuke inoiz alde batera utzi behar, haserre, desengainatuta edo adoregabetuta bagaude ere", gaineratu du.

Carles Puigdemont Katalunia Junts per Catalunya Politika

