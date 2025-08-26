Doble cita en Congreso y Senado con las responsabilidades en los incendios en el foco
El enfrentamiento entre el Gobierno español y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que están asolando la península ibérica este verano, llega este martes al Parlamento con una cita doble en el Congreso y el Senado.
En la misma jornada en que el Ejecutivo central tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros ayudas para las zonas afectadas, la Diputación Permanente del Congreso debatirá sobre varias comparecencias pedidas por el PP.
Los populares han solicitado que vayan al Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informen de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno español para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios.
Los populares quieren además que de forma urgente acuda al Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, para que hable sobre la investigación judicial a Leire Díaz, y sobre corrupción.
A estas peticiones de comparecencia el grupo popular ha sumado las del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de las titulares de Migraciones, Elma Sainz; y de Igualdad, Ana Redondo. El PP quiere que comparezca asimismo con carácter urgente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso por la mañana, donde se debatirán y votarán estos asuntos, le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa.
