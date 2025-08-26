Hitzordu bikoitza gaur Kongresuan eta Senatuan, suteen erantzukizunak argitzeko helburuarekin
Suak kalteak eragin dituen eremuetara bideratzeko laguntzak onartzeko asmoa du gaur Espainiako Gobernuak, Ministroen Kontseiluan. Halaber, Kongresuko Diputazio Iraunkorrean PPk eskatutako agerraldiei buruz eztabaidatuko dute.
Astearte honetan alderdi politikoek hitzordu bikoitza dute Kogresuan eta Senatuan, uda honetan Iberiar penintsulan piztutako suteen kudeaketa aztertzeko helburuarekin; izan ere, Espainiako Gobernuak eta PPk elkarri leporatzen diote gertatutakoaren erantzukizuna, eta badirudi bi aldeen arteko liskarrak ez duela etenik izango.
Testuinguru horretan, suak kalteak eragin dituen eremuetara bideratzeko laguntzak onartzeko asmoa du gaur Espainiako Gobernuak Ministroen Kontseiluan. Halaber, Kongresuko Diputazio Iraunkorrean PPk eskatutako agerraldiei buruz eztabaidatuko dute.
Popularrek eskatu dute Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministroa eta Margarita Robles Defentsa ministroa Kongresura joatea, suteek kaltetutako autonomia erkidegoei laguntzeko Espainiako Gobernuak martxan jarritako jarduera guztien berri eman dezaten.
Gainera, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Kongresura joatea nahi dute popularrek, Begoña Gomez emazteari delitu gehiago egin izana egozten diotelako, baita Leire Diazen ikerketa judizialari buruz eta ustelkeriari buruz hitz egin dezan ere.
Horrez gain, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak, Elma Sainz Migrazio ministroak, Ana Redondo Berdintasun ministroak eta Maria Jesus Montero lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak lehenbailehen agerraldi bana egin dezaten eskatu du PPk, azalpenak eman ditzaten.
Kongresuko Diputazio Iraunkorrak goizean egingo duen ezohiko bilkuran gai horiek eztabaidatu eta bozkatuko dituzte. Ondoren, Defentsa ministroak suteen kudeaketari buruzko azalpenak emango ditu Senatuan.
