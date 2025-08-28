NUEVO CURSO POLÍTICO
El Consejo de Gobierno se reúne en el Palacio de Miramar

Primer Consejo de Gobierno en el palacio Miramar de San Sebastián
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bilduko da
El Gobierno Vasco ha comenzado el nuevo curso político en el Palacio Miramar de San Sebastián, con el primer Consejo de Gobierno tras la época estival. En el encuentro, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, han fijado los retos y prioridades para los próximos meses.

