URTE POLITIKO BERRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bildu da

Gobernu Kontseilua Miramar: Sailburuak bilera hastean
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasi du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bileran hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatu dituzte.

Politika Donostia Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu