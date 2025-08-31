APERTURA DEL CURSO POLÍTICO DEL PP
Feijoo: "Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. La culpa siempre es de otros"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arazoei aurre egin beharrean errua beti besteei botatzea leporatu dio Feijook Espainiako Gobernuari
El líder popular Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante el acto de apertura del curso político, que el PP ha celebrado en Galicia. Ha criticado el papel del Gobierno central ante la ola de incendios y ha negado la posibilidad de hacer un pacto de Estado.

PP España Partidos Políticos Política

