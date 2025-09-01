Esparza (UPN): "El alcalde de Valtierra habla en su nombre"
El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha aclarado este lunes que "el alcalde de Valtierra habla en su nombre" y no fija la postura del partido sobre asuntos como los menores no acompañados.
Esparza ha respondido así a las preguntas de los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, donde ha contado que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, llamó al alcalde para pedirle que "moderara" las formas y "pidiera perdón".
Ante las palabras del portavoz de Vox quien ha sostenido que el discurso de ese alcalde es "el de Vox", Esparza ha remarcado que "UPN es un proyecto político de más de 40 años que tiene un discurso propio en temas como este".
El alcalde, Manolo Resa, al justificar unas ayudas municipales, defendió "poner dinero a gente con raíces de nuestra tierra porque estamos recibiendo muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal". "Los menas esos cuestan 4.950 euros al mes, un señorito de esos", dijo sobre los menores no acompañados acogidos por el Gobierno de Navarra, al que instó a que "se ponga las pilas y empiece a dar dinero a quien tiene que darlo".
De hecho, Esparza ha desarrollado la posición del partido al respecto: "La inmensa mayoría viene a trabajar y aporta crecimiento económico a Navarra. Hay una parte pequeña que tiene que recibir ayudas, pero reciben ayudas por ser más vulnerables, no por ser de fuera".
En este sentido, ha criticado cómo está gestionada la renta garantizada y ha dicho que se puede mejorar su gestión, retirando ayudas a quienes rechacen ofertas de empleo y exigiendo unos mínimos a los receptores.
Más noticias sobre política
Sánchez aboga por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "que trascienda", y pide dejarlo "al margen de las disputas"
El presidente del Gobierno español ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado" para hacerle frente a la emergencia climática, y ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas".
Chivite: "En este Gobierno no ha habido corrupción ni mordidas"
En la comparecencia para hacer balance de los dos primeros años de legislatura, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que su Ejecutivo es un "Gobierno íntegro, transparente y con un alto compromiso con la ética". "Se acabó lo de poner en duda nuestra credibilidad sin pruebas”, ha dicho.
Salvador Illa se reunirá mañana con Puigdemont en Bruselas
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que ya "toca enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".
Esteban no descarta un acuerdo sobre el nuevo estatus antes de que finalice el año
Entrevistado en Radio Euskadi, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha avanzado que podría darse "algún paso" en la negociación sobre el nuevo estatus antes de que concluya este 2025, aunque reconoce que habrá que "acelerar bastante" en estos próximos meses.
Pedro Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático
El acto, que tendrá lugar a mediodía en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, busca impulsar un acuerdo transversal que permita dar una respuesta coordinada y duradera a los incendios, las olas de calor y el resto de desafíos derivados del cambio climático.
Feijoo: "Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. La culpa siempre es de otros"
El líder popular Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante el acto de apertura del curso político, que el PP ha celebrado en Galicia. Ha criticado el papel del Gobierno central ante la ola de incendios y ha negado la posibilidad de hacer un pacto de Estado.
Realizan pintadas en la sede de Vox de Vitoria
Han puesto pegatinas tapando el nombre del partido ultraderechista, escupitajos en el cartel, pintura tachando el mensaje "Afíliate", y un "Gora ETA" en el portal de acceso a la sede.
Esteban arremete contra los grupos de la oposición y, frente a ellos, apoya el proyecto y la forma de hacer del PNV
En el acto de apertura del curso político en Zarautz, el presidente del EBB ha dicho al PP que está embarrado en insultos y mentiras, ha acusado al PSOE de estar pegado al poder y a EH Bildu, obstaculizar más que construir. Ha abogado por el autogobierno y los proyectos sólidos, asegurando que el PNV es garantía de los mismos.
Arantza Arruti, militante abertzale y feminista, fallece a los 79 años
Fue una de las primeras mujeres liberadas de ETA y la primera en ser detenida. Participó en los procesos fundacionales de diversos grupos feministas.