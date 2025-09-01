Navarra
Esparza (UPN): "El alcalde de Valtierra habla en su nombre"

El portavoz parlamentario del grupo ha aclarado que sus palabras no fijan la postura del partido sobre asuntos como los menores no acompañados.
El presidente de UPN, Javier Esparza. Foto de archivo: EFE
Javier Esparza, en una imagen de archivo.
Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha aclarado este lunes que "el alcalde de Valtierra habla en su nombre" y no fija la postura del partido sobre asuntos como los menores no acompañados.

Esparza ha respondido así a las preguntas de los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, donde ha contado que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, llamó al alcalde para pedirle que "moderara" las formas y "pidiera perdón".

Ante las palabras del portavoz de Vox quien ha sostenido que el discurso de ese alcalde es "el de Vox", Esparza ha remarcado que "UPN es un proyecto político de más de 40 años que tiene un discurso propio en temas como este".

El alcalde, Manolo Resa, al justificar unas ayudas municipales, defendió "poner dinero a gente con raíces de nuestra tierra porque estamos recibiendo muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal". "Los menas esos cuestan 4.950 euros al mes, un señorito de esos", dijo sobre los menores no acompañados acogidos por el Gobierno de Navarra, al que instó a que "se ponga las pilas y empiece a dar dinero a quien tiene que darlo".

De hecho, Esparza ha desarrollado la posición del partido al respecto: "La inmensa mayoría viene a trabajar y aporta crecimiento económico a Navarra. Hay una parte pequeña que tiene que recibir ayudas, pero reciben ayudas por ser más vulnerables, no por ser de fuera".

En este sentido, ha criticado cómo está gestionada la renta garantizada y ha dicho que se puede mejorar su gestión, retirando ayudas a quienes rechacen ofertas de empleo y exigiendo unos mínimos a los receptores.

