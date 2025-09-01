Nafarroa
Esparza (UPN): "Valtierrako alkateak bere izenean hitz egiten du"

Nafarroako Parlamentuko UPNren bozeramaileak argitu du haren hitzek ez dutela finkatzen inoren kargura ez dauden adingabeei buruz alderdiak duen jarrera.

Javier Esparza
Javier Esparza, artxiboko irudi batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Javier Esparza Nafarroako Parlamentuko UPNren bozeramaileak astelehen honetan argitu duenez, "Valtierrako alkateak bere izenean hitz egiten du", eta ez du alderdiaren jarrera finkatzen bakarrik dauden adingabeen inguruan.

Nafarroako Parlamentuko Bozeramaileen Mahaiaren eta Batzordearen ostean erantzun die Esparzak kazetarien galderei. Bertan, Cristina Ibarrola UPNko presidenteak alkateari deitu ziola esan du, formak "moderatzeko" eta "barkamena eskatzeko".

Voxeko bozeramailearen hitzetan, alkate horren diskurtsoa "Voxena" da, eta Esparzak azpimarratu duenez, "UPN 40 urte baino gehiagoko proiektu politikoa da, honelako gaietan diskurtso propioa duena".

Manolo Resa alkateak, udal-laguntza batzuk justifikatzean, "gure herriko sustraiak dituen jendeari dirua jartzea" defendatu zuen, "dirutza bat kostatzen zaigun etorkin asko jasotzen ari garelako". "Horiek hilean 4.950 euro balio dute, horietako jauntxo bakoitzak", esan zuen Nafarroako Gobernuak hartu beharreko inoren kargura ez dauden adingabeei buruz, eta "pilak jartzeko eta eman behar duenari dirua ematen hasteko" eskatu zuen.

Izan ere, Esparzak alderdiaren jarrera azpimarratu du: "Gehiengo zabala lan egitera dator eta hazkunde ekonomikoa ekartzen dio Nafarroari. Zati txiki batek laguntzak jaso behar ditu, baina zaurgarriagoak izateagatik jasotzen dituzte laguntzak, ez kanpokoak direlako".

Ildo horretan, errenta bermatua nola kudeatzen den kritikatu du, eta kudeaketa hobetu daitekeela esan du, enplegu-eskaintzak baztertzen dituztenei laguntzak kenduz eta hartzaileei gutxieneko batzuk eskatuz.

PSNk migratzaileei buruz esandakoak zuzentzeko eskatu dio Valtierrako alkateari
