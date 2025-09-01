Esteban no descarta un acuerdo sobre el nuevo estatus antes de que finalice el año

"Espero que podamos avanzar y que este mes demos algún paso. A fin de año sería lo ideal, aunque tendríamos que acelerar bastante". Así ha respondido el presidente del PNV, Aitor Esteban, al ser preguntado sobre un posible acuerdo en las negociaciones del nuevo estatus. Tras asegurar que por su parte "echará toda la carne al asador", ha reconocido que "la parte más sencilla es la vasca".

En cuanto al futuro del Gobierno de España, el líder jeltzale considera que el momento actual es "de neblina" ya que no se sabe si habrá selecciones próximamente. "Estamos en un momento de neblina en cuanto al futuro. No sabemos que va a suceder, no sabemos si va a haber unas elecciones. Estoy convencido de que cada partido va a marcar su propio perfil y así como al principio de la legislatura en algunos temas no estabas de acuerdo, pero decías hay que llegar a una mayoría amplia, hemos llegado a un momento en que no, o estamos de acuerdo o no. Por mucho que Esquerra, Bildu o Podemos pidan algo, si no estamos de acuerdo le diremos al Gobierno que no puede ser", ha insistido.

Por otro lado, Esteban ha pedido que se cumpla el acuerdo de transferencias con el Gobierno Vasco y aunque ha admitido que ve "muy difícil" completar el Estatuto para finales de año, ha afirmado esperar que se pueda dar "un pasito". Según ha dicho, hay temas "ya hablados" y que no se cerraron "por detalles" a principios de verano que "deberían estar".

También se ha referido a la situación en Palestina y ha considerado que Europa "tiene que tener una postura más firme y común" frente a Israel. En su opinión, se deberían "cerrar" los contratos con Israel ligados a cuestiones militares.