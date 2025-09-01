RADIO EUSKADI
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estebanek ez du baztertu urtea amaitu aurretik estatus berriari buruzko akordioa lortzea

Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Aitor Esteban EAJko presidenteak aurreratu du "pausoren bat" eman daitekeela estatus berriari buruzko negoziazioan 2025a amaitu baino lehen. Halere, aitortu du datozen hilabeteetan erritmoa "dezente bizkortu" beharko dutela, ezer lortu nahi bada.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Ahalegin guztiak egingo ditu EAJk adostasuna lortzeko eta ia abendurako zerbait daukagun". Hitzok erabili ditu Aitor Esteban EAJko presidenteak, estatus berriari buruzko negoziazioen inguruan galdetuta. Bere hitzetan, "bilerak" egingo dituzte hilabete honetan eta datozenetan, eta "Euskadi mailan ados" jartzeko itxaropena azaldu du. "Osotasunean jarri beharko genuke ados", zehaztu du. 

Espainiako Gobernuaren etorkizunaz ere mintzatu da, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Buruzagi jeltzalearen arabera, "oso zaila" izango du Pedro Sanchezek aurrekontuak izatea, "ahalegina egingo badu ere".  Hortaz, hauteskundeak aurreratzeko aukera ez du baztertu. "Une honetan, bazkideak ez dira hain bazkide. Alderdi bakoitza bere profila markatzen ari da", erantsi du. 

Zentzu horretan, ohartarazi du EAJk ez duela edozein akordio babestuko, Gobernuari eusteko helburuarekin, legealdiaren hasieran bezala. "ERCk, EH Bilduk edo Podemosek zerbait eskatu arren, ados ez bagaude, ezetz esango diogu Gobernuari". 

Eskumenen transferentziari buruz, berriz, ez du uste adostutako guztia urtea amaitzerako beteko denik, baina "aurrerapauso txikiak" egotea espero du urtea amaitzerako. 

Azkenik, Palestinako egoeraz aritu da. Uste du "zigor guztiak" jarri arren, Israelek ez duela atzera egingo. "Hartutako erabaki politiko bat da eta Estatu Batuen lagun du", esan du. Gogor salatu du Bejamin Netanyahuren "gobernu autoritarioa" eta Europak jarrera "irmoagoa" erakutsi beharko lukeela defendatu du. Bere iritzian, arlo militarrean Israelekin itxitako akordioak eten beharko lirateke, besteak beste. 

EAJ EH Bildu Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 29 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). EH Bildu reúne en San Sebastián a la Mesa Política de Hegoalde, coincidiendo con el inicio del curso político, en la que se analizan y trabajan los objetivos del curso, entre ellos, y de manera especial, la convocatoria de la Conferencia Política que tendrá lugar el 20 de septiembre en Tabakalera. Unanue / Europa Press 29/8/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bildu Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lortzeko prest dago, "politika publikoak aldatzeko" bada

Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua. 

Gehiago kargatu