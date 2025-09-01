Estebanek ez du baztertu urtea amaitu aurretik estatus berriari buruzko akordioa lortzea
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Aitor Esteban EAJko presidenteak aurreratu du "pausoren bat" eman daitekeela estatus berriari buruzko negoziazioan 2025a amaitu baino lehen. Halere, aitortu du datozen hilabeteetan erritmoa "dezente bizkortu" beharko dutela, ezer lortu nahi bada.
"Ahalegin guztiak egingo ditu EAJk adostasuna lortzeko eta ia abendurako zerbait daukagun". Hitzok erabili ditu Aitor Esteban EAJko presidenteak, estatus berriari buruzko negoziazioen inguruan galdetuta. Bere hitzetan, "bilerak" egingo dituzte hilabete honetan eta datozenetan, eta "Euskadi mailan ados" jartzeko itxaropena azaldu du. "Osotasunean jarri beharko genuke ados", zehaztu du.
Espainiako Gobernuaren etorkizunaz ere mintzatu da, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Buruzagi jeltzalearen arabera, "oso zaila" izango du Pedro Sanchezek aurrekontuak izatea, "ahalegina egingo badu ere". Hortaz, hauteskundeak aurreratzeko aukera ez du baztertu. "Une honetan, bazkideak ez dira hain bazkide. Alderdi bakoitza bere profila markatzen ari da", erantsi du.
Zentzu horretan, ohartarazi du EAJk ez duela edozein akordio babestuko, Gobernuari eusteko helburuarekin, legealdiaren hasieran bezala. "ERCk, EH Bilduk edo Podemosek zerbait eskatu arren, ados ez bagaude, ezetz esango diogu Gobernuari".
Eskumenen transferentziari buruz, berriz, ez du uste adostutako guztia urtea amaitzerako beteko denik, baina "aurrerapauso txikiak" egotea espero du urtea amaitzerako.
Azkenik, Palestinako egoeraz aritu da. Uste du "zigor guztiak" jarri arren, Israelek ez duela atzera egingo. "Hartutako erabaki politiko bat da eta Estatu Batuen lagun du", esan du. Gogor salatu du Bejamin Netanyahuren "gobernu autoritarioa" eta Europak jarrera "irmoagoa" erakutsi beharko lukeela defendatu du. Bere iritzian, arlo militarrean Israelekin itxitako akordioak eten beharko lirateke, besteak beste.
Politikari buruzko albiste gehiago
Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da bihar Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.
Pedro Sanchezek gaur emango dio hasiera urte politikoari, aldaketa klimatikoa ardatz izango duen bilera batekin
Ekitaldia eguerdian izango da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan, eta helburua akordio bat bultzatzea da, suteei, beroaldiei eta klima-aldaketak eragindako gainerako erronkei erantzun koordinatu eta iraunkorra emateko.
Arazoei aurre egin beharrean errua beti besteei botatzea leporatu dio Feijook Espainiako Gobernuari
Alberto Nuñez Feijoo buruzagi popularrak Pedro Sanchezen Gobernuaren aurka egin du berriro ere, PPk Galizian egin duen ikasturte politikoaren hasiera ekitaldian. Espainiako Gobernuak suteen aurrean izan duen papera kritikatu du Feijook eta Estatu ituna egiteko aukera ukatu du.
Pintaketak egin dituzte Voxen Gasteizko egoitzan
Alderdi ultraeskuindarraren izena estaltzeko pegatinak jarri dituzte, kartelari txistu egin diote, "Afíliate" mezua zirriborratu dute eta "Gora ETA" idatzi dute egoitzaren atarian.
Gogor jo du Estebanek oposizioko taldeen kontra eta, horien aurrean, EAJren proiektua eta egiteko modua babestu du
Zarautzen ikasturte politikoa irekitzeko ekitaldian, EBBko presidenteak PPri irain eta gezurretan lokaztuta dagoela esan dio, PSOEri botereari itsatsita egotea leporatu dio, eta EH Bilduri eraiki baino gehiago oztopatzea. Autogobernuaren eta proiektu sendoen alde egin du, EAJ horien berme dela ziurtatuz.
Arantza Arruti militante abertzale eta feminista hil da, 79 urte zituela
ETAko lehen emakume liberatuetako bat izan zen, baita atxilotu zuten aurrenekoa ere. Politikagintzan aritutakoa da, eta hainbat talde feminista sortzeko prozesuetan parte hartu zuen.
EAJk bilera egin du Getarian, Zarautzen urte politikoari hasiera eman aurretik
Kurtso politiko berriko lehen bilera izan du jeltzaleen zuzendaritzak. Arratsaldean, berriz, urtero bezala, Zarautzen egingo du Euzko Alderdi Jeltzaleak urte politiko berria irekitzeko ekitaldia.
EH Bildu Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lortzeko prest dago, "politika publikoak aldatzeko" bada
Arnaldo Otegi koalizioko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bildu akordioak lortzeko borondatearekin joango dela lehendakariak iragarritako bilera-sortara, baina gauzak aldatzeko politika publikoak aldatu behar direla erantsi du. Balizko estatus politiko berriari dagokionez, Otegik adierazi du Espainiak Euskal Herria nazio gisa aitortzea izan behar dela abiapuntua.
Mañuetako alkateak inskripzio frankista bat kentzeari uko egin izana aztertuko du Espainiako Gobernuaren ordezkariak
Francisco Javier Garcia herriko alkateak (PP) esan duenez, "nire borondatez ez dut kenduko", "ez du inor molestatzen" eta "bizitza osoa darama herrian".