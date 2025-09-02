Otegi: “Lo que ha producido un cierto retraso en la negociación del estatus ha sido el proceso interno del PNV”
Si bien ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, se mostraba optimista y anunciaba un posible acuerdo sobre el nuevo estatus para finales de año, hoy, ante los mismos micrófonos de Radio Euskadi, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha rebajado esas expectativas. "Yo no me atrevo a poner una fecha, cuanto antes mejor", ha manifestado.
Dicho eso, ha asegurado que su coalición "va a hacer un esfuerzo" para poner sobre la mesa "un escenario que permita avanzar" en esta materia, consciente de "las diferencias existentes" entre las formaciones implicadas en la negociación.
En ese sentido, Otegi también se ha referido a las declaraciones de Esteban que vinculaban el retraso de las conversaciones con la detención del exdirigente socialista Santos Cerdán por su papel de interlocutor con EH Bildu. "Santos Cerdán también era el interlocutor del PNV en el tema del estatus. Que Cerdán esté en la cárcel ha sido un problema estos meses, pero lo que ha producido un cierto retraso en esta cuestión ha sido el proceso interno del PNV", ha aclarado.
Tras revelar que, depués de mucho tiempo, ayer mismo mantuvo una conversación telefónica con el presidente jeltzale, el líder de EH Bildu ha reconocido que "retomar un ambiente de confianza" con la nueva dirección del PNV "va acostar los suyo". "Lo digo porque llevaba cerca de seis años hablando con el PNV de Ortuzar y Aurrekoetxea".
Sobre la ronda de reuniones anunciada por el lehendakari Imanol Pradales, ha reiterado que el grupo parlamentario de EH Bildu acudirá a la cita con sentido constructivo y la voluntad que cambiar las políticas públicas que, ha insistido, "nos han traído a esta situación: el precio de la vivienda desorbitado problemas con Osakidetza, el reto climático...".
Finalmente, preguntado por el momento político que vive el Gobierno de España., Otegi cree que el presidente Pedro Sánchez presentará un proyecto de presupuestos para el próximo año, pero ve "muy difícil" que salga adelante. En su opinión, "el bloque de investidura como tal no existe" y cada formación está defendiendo sus propios intereses. "
"Habría que dotarse de un programa realmente democrático para hacer frente a la ultraderecha. Como no lo hay, lo que hay es intereses de partido. Nosotros vamos a ir con toda la predisposición a la negociación presupuestaria", ha concluido.
Más noticias sobre política
Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia
Entrevista al lehendakari Imanol Pradales en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, de la mano de Iñaki Guridi.
Salvador Illa se reunirá esta tarde con Puigdemont en Bruselas
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que ya "toca enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".
Pedro Sánchez niega que haya corrupción estructural en el PSOE y admite que pensó en dimitir tras el caso Koldo
El presidente del Gobierno español asegura confiar en la Justicia y en que la inmensa mayoría de jueces “han hecho bien su trabajo y han cumplido con la ley”. Pero advierte de que “hay jueces que no”.
Esparza (UPN): "El alcalde de Valtierra habla en su nombre"
El portavoz parlamentario del grupo ha aclarado que sus palabras no fijan la postura del partido sobre asuntos como los menores no acompañados.
Sánchez aboga por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "que trascienda", y pide dejarlo "al margen de las disputas"
El presidente del Gobierno español ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado" para hacerle frente a la emergencia climática, y ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas".
Chivite: "En este Gobierno no ha habido corrupción ni mordidas"
En la comparecencia para hacer balance de los dos primeros años de legislatura, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que su Ejecutivo es un "Gobierno íntegro, transparente y con un alto compromiso con la ética". "Se acabó lo de poner en duda nuestra credibilidad sin pruebas”, ha dicho.
Esteban no descarta un acuerdo sobre el nuevo estatus antes de que finalice el año
Entrevistado en Radio Euskadi, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha avanzado que podría darse "algún paso" en la negociación sobre el nuevo estatus antes de que concluya este 2025, aunque reconoce que habrá que "acelerar bastante" en estos próximos meses.
Pedro Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático
El acto, que tendrá lugar a mediodía en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, busca impulsar un acuerdo transversal que permita dar una respuesta coordinada y duradera a los incendios, las olas de calor y el resto de desafíos derivados del cambio climático.
Feijoo: "Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. La culpa siempre es de otros"
El líder popular Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante el acto de apertura del curso político, que el PP ha celebrado en Galicia. Ha criticado el papel del Gobierno central ante la ola de incendios y ha negado la posibilidad de hacer un pacto de Estado.