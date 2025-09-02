Si bien ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, se mostraba optimista y anunciaba un posible acuerdo sobre el nuevo estatus para finales de año, hoy, ante los mismos micrófonos de Radio Euskadi, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha rebajado esas expectativas. "Yo no me atrevo a poner una fecha, cuanto antes mejor", ha manifestado.

Dicho eso, ha asegurado que su coalición "va a hacer un esfuerzo" para poner sobre la mesa "un escenario que permita avanzar" en esta materia, consciente de "las diferencias existentes" entre las formaciones implicadas en la negociación.

En ese sentido, Otegi también se ha referido a las declaraciones de Esteban que vinculaban el retraso de las conversaciones con la detención del exdirigente socialista Santos Cerdán por su papel de interlocutor con EH Bildu. "Santos Cerdán también era el interlocutor del PNV en el tema del estatus. Que Cerdán esté en la cárcel ha sido un problema estos meses, pero lo que ha producido un cierto retraso en esta cuestión ha sido el proceso interno del PNV", ha aclarado.

Tras revelar que, depués de mucho tiempo, ayer mismo mantuvo una conversación telefónica con el presidente jeltzale, el líder de EH Bildu ha reconocido que "retomar un ambiente de confianza" con la nueva dirección del PNV "va acostar los suyo". "Lo digo porque llevaba cerca de seis años hablando con el PNV de Ortuzar y Aurrekoetxea".

Sobre la ronda de reuniones anunciada por el lehendakari Imanol Pradales, ha reiterado que el grupo parlamentario de EH Bildu acudirá a la cita con sentido constructivo y la voluntad que cambiar las políticas públicas que, ha insistido, "nos han traído a esta situación: el precio de la vivienda desorbitado problemas con Osakidetza, el reto climático...".

Finalmente, preguntado por el momento político que vive el Gobierno de España., Otegi cree que el presidente Pedro Sánchez presentará un proyecto de presupuestos para el próximo año, pero ve "muy difícil" que salga adelante. En su opinión, "el bloque de investidura como tal no existe" y cada formación está defendiendo sus propios intereses. "

"Habría que dotarse de un programa realmente democrático para hacer frente a la ultraderecha. Como no lo hay, lo que hay es intereses de partido. Nosotros vamos a ir con toda la predisposición a la negociación presupuestaria", ha concluido.