Otegik azaldu du EAJren zuzendaritzaren berritzeak atzeratu duela hein batean estatusaren negoziazioa
EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren arabera, "kosta" egingo da aurreko buruzagi jeltzaleekin zituzten zubiak eta konfiantza giroa berreskuratzea, baina koalizioak ahalegin guztia egingo duela ziurtatu du negoziazioan aurrera egiteko.
Aurrerapena
Elkarrizketa lehendakariari, Euskadi Irratian
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.
Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da arratsaldean, Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.
Pedro Sanchezek ukatu egin du PSOEn egiturazko ustelkeria dagoela, eta onartu du 'Koldo auzia'ren ostean dimisioa ematea pentsatu zuela
Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela"; hala ere, ohartarazi du "epaile batzuek ez" dutela horrela jardun.
Esparza (UPN): "Valtierrako alkateak bere izenean hitz egiten du"
Nafarroako Parlamentuko UPNren bozeramaileak argitu du haren hitzak ez direla inoren kargura ez dauden adingabeei buruz alderdiak duen jarreraren adierazgarri.
Larrialdi Klimatikoari aurre egiteko Estatu-ituna "eztabaidetatik kanpo" uzteko eskatu du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri duenez, Estatu-ituna abiatzeko "bide-orria" onartuko dute astearte honetako Ministroen Kontseiluan. Horren harira, ituna "borroka alderdikoietatik kanpo" uzteko eskatu du.
Chivitek bere Gobernuaren jarduna "zuzena" eta "gardena" dela defendatu du
Legealdiko lehen bi urteen balantzea egiteko agerraldian, Maria Chivite Nafarroako presidenteak irmo defendatu du bere Exekutiboak egindako lana. "Gobernu zuzena, gardena eta etikarekin konpromiso handia duena". Hitzok erabili ditu, lantaldea defendatzeko. "Hemen ez dago ustelkeriarik".
Estebanek ez du baztertu urtea amaitu aurretik estatus berriari buruzko akordioa lortzea
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Aitor Esteban EAJren presidenteak aurreratu du "pausoren bat" eman daitekeela estatus berriari buruzko negoziazioan 2025. urtea amaitu baino lehen. Halere, aitortu du hurrengo hilabeteetan erritmoa "dezente bizkortu" beharko dutela, ezer lortu nahi bada.
Pedro Sanchezek gaur emango dio hasiera urte politikoari, aldaketa klimatikoa ardatz izango duen bilera batekin
Ekitaldia eguerdian izango da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan, eta helburua akordio bat bultzatzea da, suteei, beroaldiei eta klima-aldaketak eragindako gainerako erronkei erantzun koordinatu eta iraunkorra emateko.
Arazoei aurre egin beharrean errua beti besteei botatzea leporatu dio Feijook Espainiako Gobernuari
Alberto Nuñez Feijoo buruzagi popularrak Pedro Sanchezen Gobernuaren aurka egin du berriro ere, PPk Galizian egin duen ikasturte politikoaren hasiera ekitaldian. Espainiako Gobernuak suteen aurrean izan duen papera kritikatu du Feijook eta Estatu ituna egiteko aukera ukatu du.