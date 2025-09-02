RADIO EUSKADI
Otegik azaldu du EAJren zuzendaritzaren berritzeak atzeratu duela hein batean estatusaren negoziazioa

EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren arabera, "kosta" egingo da aurreko buruzagi jeltzaleekin zituzten zubiak eta konfiantza giroa berreskuratzea, baina koalizioak ahalegin guztia egingo duela ziurtatu du negoziazioan aurrera egiteko. 

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiari elkarrizketa Radio Euskadin
Arnaldo Otegi, gaur, Radio Euskadin. Argazkia: EITB Media

