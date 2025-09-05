Ronda política
De Andrés acusa al PNV de "hostilidad" y pide a Pradales que no reclame competencias exclusivas del Estado

El presidente del PP vasco ha reprochado al lehendakari su "acercamiento a la izquierda abertzale", advierte del "avance de la radicalidad" en Euskadi y cuestiona las críticas de Aitor Esteban.
El lehendakari, Imanol Pradales, inicia con el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, para analizar la situación política foto: CARLOS GONZALEZ
Javier de Andrés (PP). Foto: Europa Press.
Este viernes ha comenzado la ronda de contactos del lehendakari, Imanol Pradales, con los diferentes partidos políticos. En esta, el presidente del Partido Popular del Euskadi, Javier de Andrés, ha reprochado a Pradales que la "hostilidad" del PNV hacia su formación "dificulta una relación fluida" entre ambos partidos.

Durante la reunión, De Andrés ha criticado duramente las declaraciones recientes del presidente del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al que ha acusado de haber dedicado al PP "insultos groseros". En tono irónico, ha sugerido que "a falta de otra inteligencia", recurra a la inteligencia artificial para comprobar la diferencia entre las descalificaciones vertidas por el PNV hacia el PP y las inexistentes en sentido contrario.

El líder 'popular' ha advertido también de que la "radicalización de la izquierda" en Euskadi supone un "grave problema" para la convivencia y la economía, y ha reprochado al PNV y al PSE-EE su "aproximación permanente" a EH Bildu. Según De Andrés, ese acercamiento "alimenta la conflictividad en las empresas" y resta competitividad a la economía vasca.

Javier de Andrés, presidente del PP vasco

Renunciar a la pretensión de entrar en las competencias exclusivas del estado facilitaría mucho llegar a un acuerdo para concluir el proceso de desarrollo estatutario"

En materia competencial, De Andrés ha instado al lehendakari a que su Gobierno renuncie a reclamar transferencias que considera "exclusivas" del Estado y se limite a las materias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika. "Esa interpretación nacionalista dificulta que se pueda completar el Estatuto", ha advertido el presidente popular vasco.

Asimismo, De Andrés también ha mostrado su rechazo a que el PNV y el PSE negocien con EH Bildu una eventual reforma estatutaria "dejando fuera" al PP, lo que, a su juicio, quiebra el consenso político.

El lehendakari recibe este viernes a PP y Sumar para iniciar la ronda de contactos
