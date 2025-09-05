Este viernes ha comenzado la ronda de contactos del lehendakari, Imanol Pradales, con los diferentes partidos políticos. En esta, el presidente del Partido Popular del Euskadi, Javier de Andrés, ha reprochado a Pradales que la "hostilidad" del PNV hacia su formación "dificulta una relación fluida" entre ambos partidos.

Durante la reunión, De Andrés ha criticado duramente las declaraciones recientes del presidente del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al que ha acusado de haber dedicado al PP "insultos groseros". En tono irónico, ha sugerido que "a falta de otra inteligencia", recurra a la inteligencia artificial para comprobar la diferencia entre las descalificaciones vertidas por el PNV hacia el PP y las inexistentes en sentido contrario.

El líder 'popular' ha advertido también de que la "radicalización de la izquierda" en Euskadi supone un "grave problema" para la convivencia y la economía, y ha reprochado al PNV y al PSE-EE su "aproximación permanente" a EH Bildu. Según De Andrés, ese acercamiento "alimenta la conflictividad en las empresas" y resta competitividad a la economía vasca.