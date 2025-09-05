De Andrés acusa al PNV de "hostilidad" y pide a Pradales que no reclame competencias exclusivas del Estado
Este viernes ha comenzado la ronda de contactos del lehendakari, Imanol Pradales, con los diferentes partidos políticos. En esta, el presidente del Partido Popular del Euskadi, Javier de Andrés, ha reprochado a Pradales que la "hostilidad" del PNV hacia su formación "dificulta una relación fluida" entre ambos partidos.
Durante la reunión, De Andrés ha criticado duramente las declaraciones recientes del presidente del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al que ha acusado de haber dedicado al PP "insultos groseros". En tono irónico, ha sugerido que "a falta de otra inteligencia", recurra a la inteligencia artificial para comprobar la diferencia entre las descalificaciones vertidas por el PNV hacia el PP y las inexistentes en sentido contrario.
El líder 'popular' ha advertido también de que la "radicalización de la izquierda" en Euskadi supone un "grave problema" para la convivencia y la economía, y ha reprochado al PNV y al PSE-EE su "aproximación permanente" a EH Bildu. Según De Andrés, ese acercamiento "alimenta la conflictividad en las empresas" y resta competitividad a la economía vasca.
Javier de Andrés, presidente del PP vasco
Renunciar a la pretensión de entrar en las competencias exclusivas del estado facilitaría mucho llegar a un acuerdo para concluir el proceso de desarrollo estatutario"
En materia competencial, De Andrés ha instado al lehendakari a que su Gobierno renuncie a reclamar transferencias que considera "exclusivas" del Estado y se limite a las materias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika. "Esa interpretación nacionalista dificulta que se pueda completar el Estatuto", ha advertido el presidente popular vasco.
Asimismo, De Andrés también ha mostrado su rechazo a que el PNV y el PSE negocien con EH Bildu una eventual reforma estatutaria "dejando fuera" al PP, lo que, a su juicio, quiebra el consenso político.
Más noticias sobre política
Sumar dice a Pradales que el régimen económico de la Seguridad Social debe transferirse "con garantías y sin correr"
El parlamentario Jon Hernández se ha desmarcado de las posiciones del Ejecutivo respecto a la vivienda, la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático. "Coincidimos en las prioridades, pero no en cómo se abordan", ha explicado.
El fiscal general, en el Supremo: "Estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad"
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del CGPJ le habían pedido que no asistiera a este acto de apertura del año judicial, por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.
Andoni Ortuzar se incorpora como asesor externo a la consultora PwC
El expresidente del PNV asesorará en comunicación y asuntos públicos a una de las grandes firmas internacionales del sector.
Polémica en la apertura del Año Judicial por la presencia de García Ortiz y la ausencia de Feijóo
Las asociaciones consideran "insólita" la presencia del fiscal general, procesado por el Tribunal Supremo, y el líder del PP ha anunciado que no acudirá al acto de hoy viernes "para no avalar un choque institucional frente al rey".
Otxandiano: "La ciudadanía ha aprovechado la protesta civil para alzar la voz, y hay que estar orgullosos"
Pello Otxandiano, parlamentario de EH Bildu, ha destacado en una entrevista en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia que la protesta ciudadana en Bilbao es un resquicio para la esperanza.
El lehendakari recibe a PP y Sumar en el inicio de la ronda de contactos
El objetivo de estos encuestros es tratar los temas de la agenda vasca de los próximos meses con los partidos del Parlamento Vasco. A primera hora ha recibido a Javier de Andrés y, poco después, a Jon Hernández.
Albares afirma que es partidario de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta ciclista
El ministro español de Asuntos Exteriores ha puesto como ejemplo la expulsión de Rusia de competiciones deportivas por la invasión en Ucrania.
La AN se opone a entregar al Parlamento de Navarra información del 'caso Koldo' por tener "carácter reservado"
El juez Ismael Moreno ha insistido en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral", una negativa que cuenta con el respaldo de la Fiscalía.
Ernai se movilizará el 14 de septiembre en San Sebastián a favor de la independencia
Coincidiendo con la final de las regatas de la bandera de la Concha, la organización juvenil aboga por dar “otro empujón” hacia la independencia.