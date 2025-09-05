El lehendakari recibe hoy a PP y Sumar para iniciar la ronda de contactos
El objetivo de los encuestros es tratar los temas de la agenda vasca de los próximos meses con los partidos del Parlamento Vasco. A las 09:00 horas recibirá a Javier de Andrés y, a continuación, será el turno de Jon Hernández.
El lehendakari Imanol Pradales inicia hoy viernes la ronda de contactos que quiere mantener con los partidos políticos para hablar sobre temas de la agenda vasca. Así, a las 09:00 recibirá a Javier de Andrés, presidente del PP vasco, y a las 11:00 horas se reunirá con Jon Hernández, portavoz de Sumar en el Parlamento.
Pradales anunció esta ronda de contactos en el palacio Miramar de Donostia-San Sebastián, tras el primer Consejo de Gobierno de la temporada y tiene como objetivo tratar los temas de la agenda vasca.
Por una parte, analizarán la situación política y socio-económica del país, y abordarán temas como la crispación de la política española y el impacto que tienen los aranceles impuestos por EEUU en las empresas vascas.
Además, les presentará el proyecto de presupuestos para el próximo año. El lehendakari también ha manifestado su deseo de conocer cuáles son las prioridades de los partidos en este sentido.
El autogobierno es otro de los aspectos a tratar. Además de explicar el proceso del traspaso de las competencias que faltan, tiene previsto hablar sobre las posibilidades que existen para avanzar hacia un nuevo pacto estatutario.
Tras las asambleas de hoy, el lunes 8 recibirá el representante del PSE-EE y el martes 9 las de EH Bildu y PNV.
