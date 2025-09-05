BILERA-SORTA
PP eta Sumar hartuko ditu gaur lehendakariak, bilera-sorta hasteko

Euskal agendako gaiak Legebiltzarreko alderdiekin aztertu nahi ditu Imanol Pradalesek. Goizeko 09:00etan Javier de Andresekin bilduko eta, ondoren, Jon Hernandez hartuko du.
Imanol Pradales artxiboko argazki batean.
Imanol Pradales, lehendakaria.
EITB

Azken eguneratzea

PP eta Sumarrekin batzartuz ekingo dio gaur Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin egingo duen bilera-sorta. Goizeko 09:00etan Javier de Andres popularrarekin bilduko da eta 11:00etan Sumarreko Jon Hernandez hartuko du.

Donostiako Miramar jauregian, oporren osteko lehen Gobernu Kontseiluaren bileraren ondoren, iragarri zuen Pradalesek bilera-sorta. Euskal agendak hurrengo hilabeteetan izango dituen gaiei buruz hitz egitea du helburu.

Alde batetik, Estatuko eta erkidegoko egoera politikoa eta sozio-ekonomikoa aztertuko dute, besteak beste, Estatuko politikak bizi duen liskar egoera eta AEBk ezarritako muga-zergek euskal enpresetan duten eragina.

Horrez gainera, hurrengo urterako aurrekontu proiektua aurkeztuko die. Honi dagokionean alderdien lehentasunak zeintzuk diren jakin nahi duela ere adierazi duen lehendakariak.

Autogobernua ere izango dute hizpide. Falta diren eskumenak eskualdatzeko prozesua azaltzeaz gainera, Estatutu Itun berri bat lortzeko bidean aurrera egiteko dauden aukerez hitz egin nahi du.

Gaurko batzarren ondoren, astelehenean, hilak 8, PSE-EEren ordezkaria jasoko du, eta asteartean, hilak 9, EH Bildu eta EAJrenak.

