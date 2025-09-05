PP eta Sumar hartuko ditu gaur lehendakariak, bilera-sorta hasteko
PP eta Sumarrekin batzartuz ekingo dio gaur Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin egingo duen bilera-sorta. Goizeko 09:00etan Javier de Andres popularrarekin bilduko da eta 11:00etan Sumarreko Jon Hernandez hartuko du.
Donostiako Miramar jauregian, oporren osteko lehen Gobernu Kontseiluaren bileraren ondoren, iragarri zuen Pradalesek bilera-sorta. Euskal agendak hurrengo hilabeteetan izango dituen gaiei buruz hitz egitea du helburu.
Alde batetik, Estatuko eta erkidegoko egoera politikoa eta sozio-ekonomikoa aztertuko dute, besteak beste, Estatuko politikak bizi duen liskar egoera eta AEBk ezarritako muga-zergek euskal enpresetan duten eragina.
Horrez gainera, hurrengo urterako aurrekontu proiektua aurkeztuko die. Honi dagokionean alderdien lehentasunak zeintzuk diren jakin nahi duela ere adierazi duen lehendakariak.
Autogobernua ere izango dute hizpide. Falta diren eskumenak eskualdatzeko prozesua azaltzeaz gainera, Estatutu Itun berri bat lortzeko bidean aurrera egiteko dauden aukerez hitz egin nahi du.
Gaurko batzarren ondoren, astelehenean, hilak 8, PSE-EEren ordezkaria jasoko du, eta asteartean, hilak 9, EH Bildu eta EAJrenak.
Albiste gehiago politika
Talde israeldarra Vueltatik kanporatzearen aldekoa dela esan du Albaresek
Ukraina inbaditzeagatik Errusia kirol-lehiaketetatik kanporatu izana adibide gisa jarri du Espainiako Atzerri ministroak.
Auzitegi Nazionalak Nafarroako Parlamentuari 'Koldo auzia'-ri buruzko informazioa ukatu dio, "izaera erreserbatua" duelako
Ismael Moreno epaileak azpimarratu duenez, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, "sumarioko eginbideak isilpekoak izango dira eta ez dira publikoak izango ahozko epaiketa hasi arte".
Ernai irailaren 14an mobilizatuko da, Donostian, independentziaren alde
Kontxako Banderako estropaden finalarekin bat eginez, gazte antolakundeak independentziaren aldeko "beste bultzada bat" ematearen alde egingo du.
"Genozidak" eta "Hamas, hil itzazu" dioten pintaketak egin dituzte Gasteizko komunitate judua oroitzeko eskulturan
Atzo agertu ziren pintaketak, Judimendi auzoko aintzinako hilerri juduaren omenez jarritako eskulturan.
Aburto: "Min izugarri handia ematen dit Bilbo ordezkatzen ez duen taldetxo baten irudiak ikusteak"
"Bilbo solidario eta bakezale baten irudia eskaintzeko aukera izan genuen atzo", deitoratu du Bilboko alkateak. "Indarkeria erabiltzea eta txirrindulariaren bizia bera ere arriskuan jarri… Ez, ez eta ez", azpimarratu du.
Polemika, urte judizialaren hasiera ekitaldira begira: Garcia Ortiz bertan izango da; Feijoo, ordea, ez
Elkarteen ustez, "erabat ezohikoa" da Auzitegi Gorenak auzipetutako fiskal nagusia bertan izatea, eta PPren buruak iragarri du ez dela ostiraleko ekitaldira joango, "Erregearen aurkako talka instituzionalaren alde" ez egitearren.
Parisen Zelenskirekin eta beste buruzagi batzuekin biltzekoa zen Sanchez, baina hegazkinak matxura izan du eta ezin izan da joan
Sanchez bideokonferentziaz konektatuko da 'boluntarioen koalizioko' buruzagien bilerara. Errusiarekin su-eten akordioa lortuz gero Ukrainari helarazi beharreko segurtasun bermeei buruz hitz egitea da helburua.
Pradales: "Protestak gizalegearen kontrako ekintza bihurtzea ez zen eraikitzailea izan"
RNEn egindako elkarrizketa batean, Imanol Pradales lehendakariak atzo Bilbon izandako istiluak deitoratu ditu. Haren hitzetan, zilegi da protestatzea, baina inoren segurtasuna arriskuan jarri gabe.
Chivite, Senatuko ikerketa batzordean agerraldia egiteko PPren eskaeraren aurrean: "Joan egingo gara"
Popularrek Nafarroako Gobernuko presidentea deitu nahi dute 'Koldo auzia'ren adar guztiak aztertzeko Senatuan egingo den ikerketa-batzordera.