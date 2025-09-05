De Andresek popularrekiko "etsaitasuna" egotzi dio EAJri, eta Estatuaren eskumen esklusiborik ez eskatzeko eskatu dio
Euskadiko PPko presidenteak "ezker abertzalera hurbiltzea" leporatu dio lehendakariari, Euskadin "erradikaltasunaren gorakada" izaten ari dela ohartarazi du eta aurre egin die Aitor Estebanen kritikei.
Hasi da jada Imanol Pradales lehendakariaren eta alderdi politikoen arteko bilera-sorta. Ostiral honetan, Javier De Andres Euskadiko Alderdi Popularreko presidenteak Pradalesi leporatu dio EAJk bere alderdiarekiko duen "etsaitasunak" bi alderdien arteko "harremana zailtzen" duela.
Bileran, De Andresek gogor kritikatu ditu Aitor Estebanek PPri egindako "irain zakarrak". Ironiaz, "beste inteligentziarik ezean" adimen artifizialera jotzea iradoki du, EAJk PPri igorritako deskalifikazioen eta kontrako zentzuan existitzen ez direnen arteko aldea begiratzeko.
Popularraren hitzetan, Euskadiko "ezkerraren erradikalizazioa" bizikidetzarako eta ekonomiarako "arazo larria" da, eta EH Bildurengana "etengabe hurbiltzea" leporatu die EAJri eta PSE-EEri.
Javier de Andres, Euskadiko PPko presidentea
Estatuaren eskumen esklusiboetan sartzeko asmoari uko egiteak asko erraztuko luke estatutua garatzeko prozesua amaitzeko akordio batera iristea"
Eskumenei dagokienez, De Andresek lehendakariari eskatu dio Jaurlaritzak uko egin diezaiola Estatuaren transferentzia "esklusiboak" erreklamatzeari, eta Gernikako Autonomia Estatutuan jasotako gaietara muga dadila. "Interpretazio nazionalista horrek zaildu egiten du Estatutua osatu ahal izatea", ohartarazi du buruzagi popularrak.
Amaitzeko, EAJk eta PSE-EEk EH Bildurekin Estatutu erreforma negoziatzearen aurka agertu da De Andres, PP "kanpoan utziz". Horren ustez, horrek kontsentsu politikoa hautsiko luke.
