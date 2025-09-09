Otxandiano propone a Pradales alcanzar acuerdos de país en cinco ámbitos, priorizando la cuestión del nuevo estatus político

"Este curso político será clave para dar sentido a la XIII legislatura, para concretar los acuerdos de país que deben alcanzarse entre las principales fuerzas políticas y para poner de manifiesto las discrepancias que puedan existir". Así lo cree EH Bildu y así se lo ha trasladado Pello Otxandiano, portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco, al lehendakari, Imanol Pradales. "Ha llegado el momento de pasar a limpio las voluntades", le ha dicho.

Ambos se han reunido esta tarde en Lehendakaritza, en el marco de la ronda que está llevando a cabo el lehendakari con los grupos políticos, para dar a conocer su intenciones y objetivos del nuevo curso político.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, Otxandiano ha explicado que existen "ámbitos en los que vemos la posibilidad de alcanzar acuerdos de país importantes, con el fin de afrontar los retos sociales y en beneficio de la alternancia institucional que vendrá". En concreto, la coalición le ha trasladado al jefe del Gobierno Vasco "la voluntad de caminar conjuntamente para alcanzar acuerdos" en el ámbito del nuevo estatus político, en políticas climáticas, en política lingüística, en materia educativa y en la modernización de la administración y del sistema institucional.

Eso sí, Otxandiano sitúa como eje principal un acuerdo de país sobre el nuevo estatus político "sin líneas rojas". En ese sentido, ha indicado que existe una "interlocución" y que se está llevando a cabo una negociación. "Trabajemos y pongamos cuantos menos obstáculos en público, mejor; mucho trabajo y poco ruido", ha recomendado, al tiempo que ha destacado que "el no acuerdo no es una alternativa si queremos avanzar en términos de país".

Asimismo, ha reconocido que en otros ámbitos, como el de la vivienda, va a ser "muy difícil" llegar a acuerdos porque, ha precisado, "los dos partidos que conforman el Gobierno Vasco han decidido seguir con las políticas de siempre". "A nuestro juicio, si no se transforman de raíz las políticas públicas, será muy difícil dar una respuesta real a un problema de tal magnitud, que está resquebrajando el contrato social", ha añadido.

En cualquier caso, EH Bildu tampoco cierra la puerta en esta materia y se muestra dispuesta a buscar consensos.

Tras Otxandiano, Pradales ha recibido al portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Antxustegi , con quien dará por concluida la ronda con los partidos.