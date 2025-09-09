Bost eremutan akordioak bilatzeko proposamena helarazi dio Otxandianok Pradalesi, estatus politiko berriaren auzia lehenetsita
Abiatu berri den lan urte politikoa “gakoa izango da XIII. legegintzaldiari zentzua emateko”, “indar politiko nagusien artean adostu beharreko herri-akordioak zehazteko” eta, baita ere, izan daitezkeen “desadostasunak agerian uzteko". Hala uste du EH Bilduk, eta hala helarazi dio Pello Otxandiano koalizioak Eusko Legebiltzarrean duen eledunak Imanol Pradales lehendakariari. “Borondateak garbira pasatzeko unea iritsi da”, esan dio.
Lan urteko asmoen eta helburuen berri emateko, lehendakaria egiten ari den errondaren barruan elkartu dira biak, gaur arratsaldean, Lehendakaritzan, eta amaitutakoan, hedabideen aurrean azaldu ditu bileran hitz egindakoak Otxandianok.
Azken horren arabera, “elkarrekin bidea egin eta akordioak bilatzeko proposamena” helarazi dio Gasteizko gobernuburuari. “Badaude zenbait eremu non, gizarte erronkei heltzeko eta etorriko den alternantzia instituzionalaren mesedetan, herri-akordio garrantzitsuak erdiesteko aukera ikusten dugun”, adierazi du.
Estatus politiko berria, politika klimatikoak, hizkuntza politika, hezkuntza sistema edota administrazioaren eta sistema instituzionalaren modernizazioa. Bost alor horietan ikusten du EH Bilduk herri-akordioetarako aukera, hori bai, estatus politikoarena lehenetsita. Esan duenez, "estatus politiko berriak markatu behar du euskal agenda", marra gorririk gabe. "Inongo negoziazioetan ez da marra gorririk, norberak bere buruari jarritakoak bakarrik. Egin dezagun lan asko, ahal den oztopo gutxien jarrita", erantsi du.
Halaber, aitortu du beste esparru batzuetan, etxebizitzarenean, kasu, “oso zaila” izango dela akordioetara heltzea, Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiek “ohiko politikekin jarraitzea” erabaki dutelako. “Gure ustez, politika publikoak errotik aldatu ezean, oso zaila izango da kontratu soziala hausten ari den arazo horri benetako irtenbidea ematea”, zehaztu du.
Nolanahi ere, EH Bildu prest dago etxebizitzaren gaiari buruz hitz egiteko eta adostasunak bilatzeko.
Otxandiano eta gero, Joseba Antxustegi EAJk Legebiltzarrean duen bozeramailea hartu du Pradalesek, eta horrekin amaitutzat eman du alderdiekin abiatutako erronda.
