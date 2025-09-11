Euskadi y Canarias sellan una alianza estratégica en I+D+i con el foco en migración y empleo
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han firmado hoy jueves un protocolo mediante el que ambos gobiernos sellan una alianza para acelerar su avance en políticas de investigación, desarrollo e innovación. Según ha informado el Gobierno Vasco, el acuerdo apuesta por una “estrecha colaboración” entre los dos ejecutivos "de cara a lanzar proyectos conjuntos en áreas I+D+i, sectores estratégicos que aportan alto valor añadido y empleo de calidad”.
Tras la rúbrica del documento en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, el lehendakari ha considerado que este protocolo “permitirá a Euskadi beneficiarse de aprendizajes desarrollados por la comunidad canaria, como el del proyecto ‘Tierra Firme’, de formación en origen en cooperación con países de África Occidental, centrado en la formación profesional, el empleo y la migración regular”.
“En Euskadi tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial. Tenemos que gestionar esta realidad. Y creemos que ‘Tierra Firme’, con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que también nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares”, ha destacado Imanol Pradales.
Por su parte, Clavijo ha apuntado a este protocolo como un ejemplo más de los “buenos resultados de la relación histórica entre Canarias y Euskadi".
Asimismo, ambos mandatarios han reafirmado su demanda a favor de una “política de Estado sobre la inmigración”. "Es una realidad a la que tenemos que responder de manera estructural, ordenada, justa y regular”, ha defendido Pradales, que concluirá mañana su visita oficial a Canarias.
