BISITA OFIZIALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik eta Kanariek lankidetza hitzarmena sinatu dute I+G+B, garantzeko, enpleguan eta migrazioan begirada jarrita

Besteak beste, sinatutako protokoloaren arabera, bi lurraldeek konpromisoa hartu dute I+G+B  arloko enpresetara egokitutako profesionalak prestatzen elkarri laguntzeko. 

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak protokolo bat sinatu dute, gaur, "ikerketa, garapen eta berrikuntzako (I+G+B) politiken aurrerapena bizkortzeko asmoz". Eusko Jaurlaritzak esan duenez, akordioak balioko du bi erkidegoen arteko "lankidetza estutu" eta ikerkuntzaren alorrean "proiektu bateratuak abiarazteko".  "Balio erantsi handia eta kalitatezko enplegua eskaintzen duten sektore estrategikoak", esan du Gasteizko Gobernuak.

Tenerifen izan da sinadura-ekitaldia, hango presidentziaren egoitzan. Lehendakariaren arabera,  "Euskadik aukera izango du Kanarietako erkidegoak garatutako ikaskuntzez baliatzeko, hala nola. 'Tierra Firme' izeneko proiektuaz: Mendebaldeko Afrikako herrialdeekin lankidetzan, migratzaileak jatorrian hezteari buruzko programa da, eta lanbide heziketan, enpleguan eta araututako migrazioan oinarritzen da". 

"Euskadin dagoeneko langileen defizita dugu, biztanleria zahartzen ari baita. Era berean, askotan gure enpresa-sareak eskatzen dituen kualifikazio eta profiletara egokitzen ez diren migratzaileak iristen zaizkigu. Errealitate hori kudeatu egin behar dugu. "Tierra Firme" delakoa oso erreferentzia egokia izan daiteke, geu ere antzeko egitasmoak garatzen has gaitezen", nabarmendu du Pradalesek.  

Bere aldetik, Clavijok nabarmendu du "protokolo hau Kanarien eta Euskadiren arteko harreman historikoaren emaitza onen adibide bat gehiago" dela. "Urteak daramatzagu erakusten politika egiteko beste modu bat dagoela, konfrontaziotik urrun", adierazi du Kanarietako Gobernuko buruak. 

Halaber, bi mandatariek berretsi dute migrazioaren aferari aurre egiteko "egiturazko politikak" behar direla, eta Espainiako Gobernuari "migrazioari buruzko Estatu politikak" abian jartzeko eskatu diote. 

Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Kanariak Migrazioa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan

Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan.  Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk

Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
Gehiago kargatu