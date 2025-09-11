La Diada de Cataluña refuerza la defensa del catalán con presencia de PNV y EH Bildu

Cataluña celebra su Día Nacional, una Diada que llega con el independentismo en horas bajas, pero con un elemento nuevo que ha reforzado el discurso soberanista: la decisión judicial que anula el decreto que protegía el uso del catalán en la administración. La defensa de la lengua se prevé como uno de los ejes centrales de las intervenciones políticas de la jornada.

La jornada ha arrancado como cada año con la ofrenda floral a Rafael Casanova, símbolo de la resistencia catalana en 1714, y culminará por la tarde con una manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras entidades independentistas.

Más allá del terreno simbólico, la verdadera fuerza de Junts y Esquerra Republicana se deja sentir en Madrid. En un momento de gran fragilidad para Pedro Sánchez, Junts ya mostró ayer su capacidad de bloqueo en el Congreso al impedir que la reforma laboral avanzara en la Cámara. En paralelo, el Gobierno Vasco mantiene abiertas sus negociaciones con varios ministerios para el traspaso de competencias.

La presencia vasca en la Diada, tanto del PNV como de EH Bildu, pone de relieve la conexión política entre las dos realidades nacionales. Desde el Congreso y el Senado, los representantes vascos y catalanes han intensificado en las últimas semanas la presión sobre el Gobierno español.

En Barcelona, Aitor Esteban y Joseba Díez Antxustegi acuden en representación del PNV, mientras que Idurre Bideguren e Igor Zulaika lo hacen por EH Bildu. Una imagen que refleja, un año más, el peso de la política vasca en la conmemoración catalana y la sintonía en la defensa de mayores cuotas de autogobierno.