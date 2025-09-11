Kataluniako Diadak katalanaren defentsa indartuko du EAJren eta EH Bilduren presentziarekin
Kataluniako independentismoaren ahultasun politiko handiko une batean heldu da du irailaren 11 hau, katalana blindatzen zuen dekretuaren baliogabetze judizialak bultzatuta. EAJren aldetik Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi izango dira, eta EH Bilduren izenean Idurre Bideguren eta Igor Zulaika.
Kataluniak bere Egun Nazionala ospatuko du gaur, independentismoarekin ordu txikietan iristen den Diada, hain zuzen ere, baina diskurtso subiranista indartu duen elementu berri batekin: administrazioan katalanaren erabilera babesten zuen dekretua baliogabetzen duen erabaki judiziala.
Egun berezi hau, urtero bezala, Rafael Casanovari, 1714an erresistentzia katalanaren ikur izan zenari, lore eskaintza eginez hasi da, eta arratsaldean amaituko da Biltzar Nazional Katalanak (ANC) eta beste erakunde batzuek deitutako manifestazio batekin.
Esparru sinbolikotik haratago, Junts eta Esquerra Republicanaren benetako indarra Madrilen da. Pedro Sanchezentzat hauskortasun handiko une batean, Juntsek Kongresuan blokeatzeko gaitasuna erakutsi zuen atzo, lan-erreformak Ganberan aurrera egitea eragotzita. Aldi berean, Eusko Jaurlaritzak irekita ditu negoziazioak zenbait ministerioekin eskumenak eskualdatzeko.
EAJk eta EH Bilduk Diadan duten presentziak agerian utzi du bi errealitate nazionalen arteko lotura politikoa. Kongresutik eta Senatutik, euskal eta kataluniar ordezkariek Espainiako Gobernuaren gaineko presioa areagotu dute azken asteotan.
Bartzelonan, Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi EAJren izenean joango dira, eta Idurre Bideguren eta Igor Zulaika, berriz, EH Bilduren izenean. Irudi horrek islatzen du, aurten ere, euskal politikak Kataluniako ospakizunetan duen garrantzia eta autogobernu kuota handiagoen defentsan dagoen sintonia.
