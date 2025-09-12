DENUNCIA
Asirón, sobre la denuncia a Endika Alonso: "Vemos, una vez más, la tendencia de UPN por judicializar la política"

Joseba Asiron sobre denuncia a Endika Alonso por UPN
Euskaraz irakurri: Asiron, Endika Alonsoren salaketari buruz: "Ikusten dugu, beste behin ere, UPNk politika judizializatzeko duen joera"
EITB

El alcalde de Pamplona ha defendido al concejal denunciado por UPN por sus palabras en Hatortxu Rock. Según Joseba Asirón, "la defensa de los derechos de las personas nunca puede ser delito". 

Pamplona UPN EH Bildu Política

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko ‘Egun On’ saioan azpimarratu duenez, “Estatutuaren erreforman batzen gaituzten gai guztietan jarri behar da arreta; ez bereizten gaituztenetan, hala nola autodeterminazio-eskubidean”.
Andueza: "El futuro del autogobierno se tendrá que pactar con el Estado, dentro de la Constitución"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado en el programa 'Egun On' de ETB1 que "En la reforma del Estatuto hay que centrarse en todas las cuestiones que nos unen; no en aquellas que nos dividen, como el derecho de autodeterminación. Asimismo, ha subrayado que "el futuro del autogobierno debe ser pactado con el Estado, y todo ello dentro del marco constitucional".

Diada eguneko manifa Bartzelonan
Más de 40 000 personas defienden la soberanía y la lengua catalana en las manifestaciones de la Diada

Unas 41 500 personas han participado, según las policías locales, en las manifestaciones convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, entre otras asociaciones, en Barcelona, Girona y Tortosa con motivo de la Diada.  La manifestación de Barcelona se ha celebrado bajo amenaza de lluvia y la afluencia ha sido menor que en ocasiones anteriores. Se han escuchado proclamas en favor de la soberanía y la lengua catalana, y los organizadores han llamado a desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el catalán.

