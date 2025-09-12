SALAKETA
Asiron, Endika Alonsoren aurkako salaketari buruz: "UPNk politika judizializatzeko joera du; gauza horiek ez lirateke eztabaida politikotik irten behar"

Joseba Asiron sobre denuncia a Endika Alonso por UPN
18:00 - 20:00
Hatortxu Rocken egindako adierazpenengatik salatu du UPNk EH Bilduren zinegotzia, eta Iruñeko alkateak defendatu egin du. Joseba Asironen arabera, "pertsonen eskubideen defentsa ezin da inoiz delitu izan". 

Iruñea UPN EH Bildu Politika

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan

Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan.  Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.

