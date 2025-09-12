El PNV realizará “un acto muy emotivo” el próximo 20 de septiembre en su simbólico edificio ubicado el número 11 de la Avenida Marceau, en pleno corazón de París, según ha adelantado este viernes la parlamentaria jeltzale Maitane Ipiñazar en rueda de prensa.

“El próximo sábado, 20 de septiembre, acogeremos un acto para celebrar que hemos recuperado un pedacito de nuestra historia. No solamente del PNV, sino que también de Euskadi, puesto que ese edificio fue símbolo de libertad y cobijo del pueblo vasco en los peores momentos”, ha destacado la jeltzale.

En su comparecencia, Ipiñazar no ha desvelado más detalles de este evento, si bien ha subrayado que “es muy importante para el PNV, así como para el conjunto de la sociedad vasca, la recuperación de este edificio”.

