PARISKO ERAIKINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk irailaren 20an egingo du lehen ekitaldi ofiziala Marceau etorbideko eraikin sinbolikoan, Parisen

Maitane Ipiñazar legebiltzarkide jeltzaleak ez du ekitaldi "hunkigarri" horren inguruko xehetasunik aurreratu, baina azpimarratu du "oso garrantzitsua" dela "EAJrentzat, baita euskal gizartearentzat ere, eraikin hori berreskuratzea".

Marceau etorbideko 11. zenbakian dagoen eraikina, Parisen. Argazkia: Google Maps

author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJk "ekitaldi hunkigarria"egingo du irailaren 20an, Marceau etorbideko 11. zenbakian dagoen eraikin sinbolikoan, Parisen, Maitane Ipiñazar legebiltzarkide jeltzaleak ostiral honetan jakitera eman duenez.

"Datorren larunbatean, irailak 20, ekitaldi bat egingo dugu, gure historiaren zati bat berreskuratu dugula ospatzeko. Ez bakarrik EAJrena, Euskadirena ere, eraikin hori euskal herriaren askatasunaren eta babeslekuaren ikur izan baitzen unerik txarrenetan", nabarmendu du jeltzaleak.

Agerraldian, Ipiñazarrek ez du horren inguruko xehetasun gehiagorik eman, baina azpimarratu du "oso garrantzitsua" dela "EAJrentzat eta euskal gizartearentzat" eraikina berreskuratzea.

AURRERAPENA

Informazioa osatzeko lanean ari gara...

EAJ París Frantzia Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Andoni Ortuzar Imanol Pradales Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan

Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan.  Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.

Gehiago kargatu