Ramiro González: "No es lo mismo rechazar que condenar"
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha condenado el acoso que está sufriendo Beatriz Artolazabal. Asimismo, ha criticado que EH Bildu no lo haya hecho, diciendo que "no es lo mismo rechazar que condena" "estos ataques. "Las palabras son importantes", ha señaldo González en los micrófonos de Radio Vitoria.
Más noticias sobre política
UPN denuncia a un edil de EH Bildu en Pamplona por unas palabras "en favor de los presos de ETA" en Hatortxu Rock
Según han indicado desde UPN, "las palabras de Endika Alonso ('Hasta que todos estén en casa. Viva nosotros. Vivan los nuestros. Viva Hatortxu'), fueron pronunciadas desde el escenario y ante miles de personas". "Se trata de una expresión cargada de significado político e ideológico", han destacado.
Será noticia: Condena a Bolsonaro, viaje del lehendakari a Canarias y asesinato de Charlie Kirk
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Más de 40 000 personas defienden la soberanía y la lengua catalana en las manifestaciones de la Diada
Unas 41 500 personas han participado, según las policías locales, en las manifestaciones convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, entre otras asociaciones, en Barcelona, Girona y Tortosa con motivo de la Diada. La manifestación de Barcelona se ha celebrado bajo amenaza de lluvia y la afluencia ha sido menor que en ocasiones anteriores. Se han escuchado proclamas en favor de la soberanía y la lengua catalana, y los organizadores han llamado a desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el catalán.
Euskadi y Canarias sellan una alianza estratégica en I+D+i con el foco en migración y empleo
Entre otros, el protocolo firmado compromete a ambos territorios a colaborar en la formación de profesionales adaptados a las empresas de I+D+i.
El CIS da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en su barómetro de septiembre
La encuesta eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.
EH Bildu recomienda "más trabajo y menos titulares" en el debate sobre la renovación del autogobierno
Nerea Kortajarena ha señalado que, "si todos entendemos que éste es el momento y que el debate sobre el nuevo estatus debe estar en la centralidad, yo recomendaría más trabajo y menos titulares". Asimismo, la dirigente de EH Bildu ha emplazado a los partidos políticos inmersos en las conversaciones sobre la renovación del autogobierno actuar "con determinación, aptitud y responsabilidad".
El lehendakari y el presidente de Canarias firman un acuerdo de colaboración en materia de I+D
El presidente canario Victor Clavijo ha recibido al lehendakari Imanol Pradales en la sede de Presidencia del Gobierno, donde han disfrutado de una actuación de música fusión canario-vasca. Seguido, han firmado un convenio bilateral sobre desarrollo de la I+D+i en ambas comunidades.
PNV y EH Bildu defienden que Cataluña y Euskadi estén unidas en "defensa de la soberanía"
Aitor Esteban (PNV) e Idurre Bideguren (EH Bildu) han asistido a los actos de celebración de la Diada en Cataluña. El dirigente jeltzale ha advertido que "tendremos que poner mucha atención, a partir de ahora, al marco europeo" (original en euskera).
El Gobierno Foral reconoce a otras seis víctimas de violencia del Estado en Navarra
Con estas resoluciones son ya 84 las personas reconocidas oficialmente como víctimas de violencia política en el marco de la Ley Foral 16/2019 hasta el momento