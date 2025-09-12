Vitoria-Gasteiz
Ramiro González: "No es lo mismo rechazar que condenar"

Ramiro González
18:00 - 20:00
Ramiro González. Foto: EITB.
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha condenado el acoso que está sufriendo Beatriz Artolazabal. Asimismo, ha criticado que EH Bildu no lo haya hecho, diciendo que "no es lo mismo rechazar que condena" "estos ataques. "Las palabras son importantes", ha señaldo González en los micrófonos de Radio Vitoria. 

 

