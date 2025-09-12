Ramiro Gonzalez: "Ez dira gauza bera errefusatzea eta gaitzestea"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak Beatriz Artolazabal jasaten ari den jazarpena gaitzetsi du. Era berean, EH Bilduk horrelakorik egin ez izana kritikatu du, honakoa esanez: "Ez da gauza bera arbuiatzea eta gaitzestea". "Hitzak garrantzitsuak dira", adierazi du Gonzalezek Radio Vitoriako mikrofonoetan.
Andueza: "Autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu eta Konstituzioaren barne egon beharko da"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko ‘Egun On’ saioan azpimarratu duenez, "batzen gaituzten gaietan jarri behar dugu arreta, ez bereizten gaituztenetan". Bere esanetan, “autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu eta Konstituzioaren baitan egon beharko da”.
UPNk Iruñeko EH Bilduko zinegotzi bat salatu du, Hatortxu Rocken "ETAko presoen alde" egindako hitzengatik
UPNtik adierazi dutenez, "Endika Alonsoren hitzak ('Denak etxean egon arte. Gora gu. Gora gureak. Gora Hatortxu') eszenatokitik eta milaka pertsonaren aurrean esan ziren". "Esanahi politiko eta ideologikoz betetako adierazpena da", nabarmendu dute.
Albiste izango da: Bolsonaroren aurkako zigorra, lehendakariaren bidaia Kanarietara eta Charlie Kirken hilketa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan
Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan. Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.
Euskadik eta Kanariek lankidetza hitzarmena sinatu dute I+G+B garatzeko, enpleguan eta migrazioan begirada jarrita
Besteak beste, sinatutako protokoloaren arabera, bi lurraldeek konpromisoa hartu dute I+G+B arloko enpresetara egokitutako profesionalak prestatzen elkarri laguntzeko.
PSOEk 9 puntuko aldea atera dio PPri CISen iraileko barometroan
Espainiako hauteskunde orokorrak gaur izanez gero, sozialistek botoen ehuneko ia 33 lortuko lituzke, eta popularrek, aldiz, ehuneko ia 24.
Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk
Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak I+G garatzeko lankidetza hitzarmena sinatu dute
Kanarietako Gobernu egoitzan jaso du Victor Clavijo Kanarietako presidenteak Imanol Pradales lehendakaria. Bertan, kanario-euskal fusio musika-emanaldi bat izan dute ikusgai eta, jarraian, bi erkidegoetan I+G+b garatzeko aldebiko ituna sinatu dute.
Nafarroako Gobernuak beste sei pertsona gehiago aitortu ditu Estatuaren bortxaren biktima modura
Ebazpen horiekin 84 dira jada orian arte 16/2019 Foru Legearen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.