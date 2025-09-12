Será noticia: Condena a Bolsonaro, viaje del lehendakari a Canarias y asesinato de Charlie Kirk

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 12 de septiembre de 2025:

- Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado: La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

- Viaje del lehendakari a Canarias: Segunda jornada de la visita oficial de Imanol Pradales a Canarias. Tanto el propio lehendakari como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han reafirmado su demanda a favor de una “política de Estado sobre la inmigración”.

- Buscan al asesino de Charlie Kirk: El FBI, junto a las autoridades locales de Utah, han exhibido un video del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah. El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.