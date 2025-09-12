Titular nagusiak
Albiste izango da: Bolsonaroren aurkako zigorra, lehendakariaren bidaia Kanarietara eta Charlie Kirken hilketa

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
GRAFCAN4291. SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 11/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, (d) y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo,(i) han firmado este jueves en Tenerife un convenio de colaboración entre las dos comunidades autónomas en materia de investigación, desarrollo e innovación. EFE/Miguel Barreto C Recepción al lehendakari, Imanol Pradales, por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Fernando Clavijo eta Imanol Pradales. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostiral honetan, 2025eko irailaren 12an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Bolsonaro, estatu-kolpe saiakeragatik kondenatua: Jair Bolsonaro Brasilgo presidente izandakoa zigortu du Auzitegi Gorenak, 2022ko hauteskundeak galdu ondoren Luiz Inacio Lula da Silva egungo presidentearen aurkako estatu-kolpea ematen saiatzeagatik. 

- Lehendakariaren bidaia Kanarietara: Imanol Pradalesek Kanarietara egindako bisita ofizialaren bigarren eguna. Lehendakariak berak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak berretsi egin dute "egiturazko politikak" behar direla, eta "migrazioari buruzko Estatu politikak" abian jartzeko eskatu diote Espainiako Gobernuari. 

- Charlie Kirken hiltzailearen bila: FBIk, Utahko Poliziarekin batera, Utahko Unibertsitateko campusean Charlie Kirk ekintzaile kontserbadoreari tiro egin zion ustezko hiltzailearen irudiak erakutsi ditu. Unibertsitateko aparkalekuko segurtasun-kamera batek hartutako irudietan, beltzez jantzitako gizon bat ageri da, campuseko eraikinetako baten sabaitik jaisten eta, ondoren, inguruko autobide batetik galtzen.

Diada eguneko manifa Bartzelonan
40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan

Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan.  Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.

Nerea Kortajarena
Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk

Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
