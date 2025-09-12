IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

FBIk Charlie Kirki tiro egin zion susmagarriaren bideoa erakutsi du eta bere bila jarraitzen du

Agintariek herritarren lankidetzaren garrantzia gogorarazi dute: susmagarria harrapatzera eramango duen informazioagatik 100.000 dolarreko saria eskaintzen dute.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

FBIk, Utahko tokiko poliziarekin batera, Charlie Kirk ekintzaile kontserbadoreari tiro egin zion susmagarriaren bideo bat erakutsi du Utahko Unibertsitateko campusean.

Unibertsitateko aparkalekuko kamera baten segurtasun-kameretan, beltzez jantzitako gizon bat ageri da, campuseko eraikinetako baten sabaitik jaisten dena eta, ondoren, inguruko autobide batetik galtzen dena.

Irudi berriak Beau Mason Utahko segurtasun publikoko ordezkariak, Kash Patel FBIko zuzendariak eta Spencer Cox Utahko gobernadoreak erakutsi dituzte 10 minutuko prentsaurreko batean. Agintariek ez dute galderarik onartu.

Ikertzaileek ia 200 elkarrizketa egin dituzte "Charlie Kirken hilketaren muinera" iristeko lanean ari diren bitartean, Cox gobernadoreak esan duenez.

Agintariek nabarmendu dutenez, 20 agente ari dira ikerketan lanean, eta herritarren lankidetzaren garrantzia gogorarazi dute, susmagarria harrapatzera eramango duen informazioagatik 100.000 dolarreko saria eskaintzen dela adieraziz.

Charlie Kirk, ekintzaile kontserbadorea eta Turning Point USAren sortzailea, berak antolatutako ekitaldi batean parte hartzen ari zen. Ikasle liberalekin eztabaidan ari zen tiro egin ziotenean. Gertakariaren ondoren, bere gorpua Arizonara eraman zuten, J.D. Vance presidenteordearen hegazkinean.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu