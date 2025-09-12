UPN denuncia a un edil de EH Bildu en Pamplona por unas palabras "en favor de los presos de ETA" en Hatortxu Rock
UPN ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso (EH Bildu), por "un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, tras las palabras que el concejal pronunció durante el festival Hatortxu Rock, un evento organizado para recaudar fondos y defender la causa de los presos de ETA".
Según han indicado desde UPN en una nota de prensa, "las palabras de Alonso ('Hasta que todos estén en casa. Viva nosotros. Vivan los nuestros. Viva Hatortxu'), fueron pronunciadas desde el escenario y ante miles de personas".
"No es un detalle menor ni un lapsus desafortunado. Se trata de una expresión cargada de significado político e ideológico, que en este contexto (en el que Alonso no es extraño, ya que ha figurado como organizador en otras ediciones) equivale a un mensaje explícito de apoyo a los presos de ETA", ha manifestado la portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola.
La denuncia de UPN ha sido admitida a trámite y el juez ha acordado que la Guardia Civil elabore un informe sobre los hechos denunciados.
Los regionalistas también han denunciado al alcalde de Arbizu, Francisco Javier Razkin (EH Bildu), por "participar en un homenaje a Francisco Balda, condenado por pertenencia activa a ETA".
"Confiamos en que el señor Alonso sea llamado a declarar ante el juez. Del mismo modo, al margen de las responsabilidades penales que puedan acarrear sus actos, creemos que no puede seguir ni un minuto más al frente del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estamos hablando de que el responsable de la Policía Municipal de Pamplona ha hecho manifestaciones explícitas en favor de los presos de ETA. Es intolerable que permanezca en su cargo tras lo sucedido, pues se pone en entredicho la dignidad institucional y la confianza ciudadana", ha expresado Ibarrola.
