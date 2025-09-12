AUZITEGI NAZIONALA
UPNk Iruñeko EH Bilduko zinegotzi bat salatu du, Hatortxu Rocken "ETAko presoen alde" egindako hitzengatik

UPNtik adierazi dutenez, "Endika Alonsoren hitzak ('Denak etxean egon arte. Gora gu. Gora gureak. Gora Hatortxu') eszenatokitik eta milaka pertsonaren aurrean esan ziren". "Esanahi politiko eta ideologikoz betetako adierazpena da", nabarmendu dute.

Hatortxu Rocken artxiboko argazkia. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Endika Alonso Iruñeko Udaleko Segurtasun eta Bizikidetza zinegotzi delegatuaren (EH Bildu) aurkako salaketa aurkeztu du UPNk Auzitegi Nazionalean, "terrorismoa goratzea eta biktimak umiliatzea" egotzita, "zinegotziak Hatortxu Rock jaialdian esandakoaren harira".

UPNk prentsa-ohar batean adierazi duenez, "Alonsoren hitzak ('Denak etxean egon arte. Gora gu. Gora gureak. Gora Hatortxu') eszenatokitik eta milaka pertsonaren aurrean esan ziren".

"Ez da ekitza txikia, ezta zoritxarreko lapsus bat ere. Esanahi politiko eta ideologikoz betetako adierazpena da, eta testuinguru honetan ( beste edizio batzuetan Hatortxu Rockeko antolatzaile gisa agertu da) ETAko presoen aldeko mezu esplizitu baten parekoa da", adierazi du Cristina Ibarrola Iruñeko Udaleko UPNko bozeramaile eta alderdi erregionalistako presidenteak.

UPNren salaketa tramitera onartu dute, eta Guardia Zibilak salatutako gertakariei buruzko txosten bat egitea erabaki du epaileak. 

Francisco Javier Razkin (EH Bildu) Arbizuko alkatea ere salatu dute erregionalistek, "ETAko kide aktibo izateagatik zigortutako Francisco Baldari egindako omenaldian parte hartzeagatik".

"Espero dugu Alonso jauna epailearen aurrean deklaratzera deituko dutela. Era berean, bere ekintzek ekar ditzaketen erantzukizun penalak alde batera utzita, uste dugu ezin duela minutu bat gehiago ere jarraitu Segurtasun eta Bizikidetza sailaren buru izaten. Udaltzaingoaren arduradunak ETAko presoen aldeko adierazpen esplizituak egin ditu. Onartezina da gertatutakoaren ondoren karguan jarraitzea, zalantzan jartzen baitira erakundeen duintasuna eta herritarren konfiantza ", adierazi du Ibarrolak.

Presoak EH Bildu Nafarroa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan

Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan.  Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk

Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
