UPNk Iruñeko EH Bilduko zinegotzi bat salatu du, Hatortxu Rocken "ETAko presoen alde" egindako hitzengatik
UPNtik adierazi dutenez, "Endika Alonsoren hitzak ('Denak etxean egon arte. Gora gu. Gora gureak. Gora Hatortxu') eszenatokitik eta milaka pertsonaren aurrean esan ziren". "Esanahi politiko eta ideologikoz betetako adierazpena da", nabarmendu dute.
Endika Alonso Iruñeko Udaleko Segurtasun eta Bizikidetza zinegotzi delegatuaren (EH Bildu) aurkako salaketa aurkeztu du UPNk Auzitegi Nazionalean, "terrorismoa goratzea eta biktimak umiliatzea" egotzita, "zinegotziak Hatortxu Rock jaialdian esandakoaren harira".
UPNk prentsa-ohar batean adierazi duenez, "Alonsoren hitzak ('Denak etxean egon arte. Gora gu. Gora gureak. Gora Hatortxu') eszenatokitik eta milaka pertsonaren aurrean esan ziren".
"Ez da ekitza txikia, ezta zoritxarreko lapsus bat ere. Esanahi politiko eta ideologikoz betetako adierazpena da, eta testuinguru honetan ( beste edizio batzuetan Hatortxu Rockeko antolatzaile gisa agertu da) ETAko presoen aldeko mezu esplizitu baten parekoa da", adierazi du Cristina Ibarrola Iruñeko Udaleko UPNko bozeramaile eta alderdi erregionalistako presidenteak.
UPNren salaketa tramitera onartu dute, eta Guardia Zibilak salatutako gertakariei buruzko txosten bat egitea erabaki du epaileak.
Francisco Javier Razkin (EH Bildu) Arbizuko alkatea ere salatu dute erregionalistek, "ETAko kide aktibo izateagatik zigortutako Francisco Baldari egindako omenaldian parte hartzeagatik".
"Espero dugu Alonso jauna epailearen aurrean deklaratzera deituko dutela. Era berean, bere ekintzek ekar ditzaketen erantzukizun penalak alde batera utzita, uste dugu ezin duela minutu bat gehiago ere jarraitu Segurtasun eta Bizikidetza sailaren buru izaten. Udaltzaingoaren arduradunak ETAko presoen aldeko adierazpen esplizituak egin ditu. Onartezina da gertatutakoaren ondoren karguan jarraitzea, zalantzan jartzen baitira erakundeen duintasuna eta herritarren konfiantza ", adierazi du Ibarrolak.
Politikari buruzko albiste gehiago
Albiste izango da: Bolsonaroren aurkako zigorra, lehendakariaren bidaia Kanarietara eta Charlie Kirken hilketa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan
Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan. Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.
Euskadik eta Kanariek lankidetza hitzarmena sinatu dute I+G+B garatzeko, enpleguan eta migrazioan begirada jarrita
Besteak beste, sinatutako protokoloaren arabera, bi lurraldeek konpromisoa hartu dute I+G+B arloko enpresetara egokitutako profesionalak prestatzen elkarri laguntzeko.
PSOEk 9 puntuko aldea atera dio PPri CISen iraileko barometroan
Espainiako hauteskunde orokorrak gaur izanez gero, sozialistek botoen ehuneko ia 33 lortuko lituzke, eta popularrek, aldiz, ehuneko ia 24.
Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk
Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak I+G garatzeko lankidetza hitzarmena sinatu dute
Kanarietako Gobernu egoitzan jaso du Victor Clavijo Kanarietako presidenteak Imanol Pradales lehendakaria. Bertan, kanario-euskal fusio musika-emanaldi bat izan dute ikusgai eta, jarraian, bi erkidegoetan I+G+b garatzeko aldebiko ituna sinatu dute.
Nafarroako Gobernuak beste sei pertsona gehiago aitortu ditu Estatuaren bortxaren biktima modura
Ebazpen horiekin 84 dira jada orian arte 16/2019 Foru Legearen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Katalunia eta Euskadi "subiranotasunaren defentsan" batuta egotea defendatu dute EAJk eta EH Bilduk
Aitor Esteban (EAJ) eta Idurre Bideguren (EH Bildu) Kataluniako Diadaren ospakizunetan izan dira. Buruzagi jeltzaleak ohartarazi duenez, "oso adi eta elkarrekin ibili beharko gara nazio bila, batez ere Europari begira".
Espainiako Gobernua Vueltak Israelgo taldeen parte-hartzea debekatzearen alde dago
"Mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazan bizi den sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak.