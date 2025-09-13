NUEVO CURSO POLÍTICO
Podemos Euskadi destaca "los servicios públicos, la vivienda y el modelo económico" como ejes de su curso político

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha presidido el encuentro y ha enfatizado que su papel como partido "es claro, ser útiles en las instituciones vascas con propuestas concretas que mejoren la vida de la ciudadanía y ejercer una fiscalización rigurosa y constructiva".
Euskaraz irakurri: Podemos Euskadik "zerbitzu publikoak, etxebizitza eta eredu ekonomikoa" nabarmendu ditu bere ibilbide politikoaren ardatz gisa
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha subrayado que el papel del partido es claro: "Ser útiles en las instituciones vascas con propuestas concretas que mejoren la vida de la ciudadanía y ejercer una fiscalización rigurosa y constructiva".

Al lehendakari le inquieta "muchísimo" un posible gobierno PP-Vox por la recentralización

En este contexto, "hay que estar preparados para un hipotético gobierno alternativo del PP con Vox en el que tendría que defender con uñas y dientes a Euskadi, las instituciones vascas, la lengua vasca y todas las políticas públicas", ha dicho Pradales, que ha aprovechado la visita a las Islas Canarias para reunirse con organizaciones que atienden a refugiados y visitar el barco 'Open Arms'. 

